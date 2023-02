A2: Vollsperrung nach schwerem Lkw-Unfall bei Helmstedt

Helmstedt. Kurz vor der Anschlussstelle Marienborn sind mehrere Lkws ineinander gefahren. Die Autobahn musste in Richtung Braunschweig gesperrt werden.

Auf der Autobahn 2 bei Helmstedt ist es am Dienstagmorgen kurz vor der Anschlussstelle Marienborn in Richtung Braunschweig zu einem schweren Unfall gekommen. Mehrere Lkw fuhren gegen 8.20 Uhr ineinander auf, wie die Autobahnpolizei im Landkreis Börde mitteilt. Die A2 musste daraufhin gesperrt werden. Nach etwa dreieinhalb Stunden konnte die Sperrung gegen 10.45 Uhr wieder aufgehoben werden.

Ein Lkw-Fahrer bei Helmstedt schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich zunächst ein Auffahrunfall zwischen zwei Lkws. In der Folge krachten kurz darauf drei weitere Sattelzüge an der gleichen Stelle ineinander. Dabei sei ein Fahrer schwer verletzt und in das Krankenhaus nach Helmstedt gebracht worden.

Ein Abschleppunternehmen musste die beschädigten Lkws von der Autobahn ziehen. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Alleringersleben umgeleitet. In Richtung Braunschweig staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf etwa acht Kilometer.

