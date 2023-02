Mega-Jubel: Niedersachse wird durch den Eurojackpot zum Millionär

Ein großer Traum geht für einen niedersächsischen Spielteilnehmer von Eurojackpot in Erfüllung: Mit seinen Gewinnzahlen 1, 7, 17, 44 und 50 und der Eurozahl 10 lag der noch unbekannte Gewinner bei der Ziehung am Freitag, 3. Februar, europaweit als einziger richtig. Er erhält nun 1.780.999,60 Euro in der Gewinnklasse 2 der beliebten europäischen Lotterie. Lediglich die gezogene Eurozahl 2 fehlte ihm, um den Jackpot zu knacken. An Eurojackpot nahm der Neu-Millionär mit vier getippten Feldern für eine Laufzeit von einer Woche in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Cuxhaven teil. Da die Gewinnklasse 1 bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag unbesetzt blieb, wird der Jackpot der europäischen Lotterie am Dienstag, 7. Februar, etwa 15 Millionen Euro umfassen.

Ebenfalls freuen kann sich ein niedersächsischer Spielteilnehmer von Lotto 6 aus 49. Am Samstag, 4. Februar, setzte der noch unbekannte Tipper alle sechs Kreuze auf seinem Spielschein richtig, sodass er in der Gewinnklasse 2 der beliebtesten Lotterie der Deutschen nun 201.888,30 Euro erhält – so wie auch zwölf weitere Spielteilnehmer bundesweit. Die richtige Superzahl fehlte dem Gewinner, um den Jackpot des Klassikers zu knacken.

Lesen Sie weitere Lotto-Nachrichten:

Mann aus dem Kreis Hildesheim gewinnt mehr als 200.000 Euro

Seinen glückbringenden Spielschein mit vier getippten Feldern für eine Laufzeit von vier Wochen reichte er in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Hildesheim ein. Insgesamt konnten sich bereits 14 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000,00 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – drei davon in Millionenhöhe.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de