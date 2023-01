Eurojackpot: Fast 500.000 Euro für Glückspilz aus Niedersachsen

Hannover. Beim Eurojackpot am Freitag hat ein Niedersachse alle Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig. Beim Lotto am Samstag gab es einen weiteren Hochgewinn.

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche geht ein Eurojackpot-Hochgewinn in die Region Hannover. Ein Spielteilnehmer der europäischen Lotterie lag mit den Gewinnzahlen 4, 9, 29, 34 und 37 sowie der Eurozahl 12 bei der Ziehung am Freitag richtig. Er erhält nun 470.317,50 Euro in der Gewinnklasse 2 – so wie auch fünf weitere Spielteilnehmer aus Hessen, Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Lediglich die gezogene Eurozahl 3 fehlte dem Gewinner, um den Millionen-Jackpot zu knacken.

Am Eurojackpot nahm er mit acht getippten Feldern für eine Ausspielung in Verbindung mit seiner Kundenkarte, der Lotto-Card, in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen in der Region Hannover teil. Da die Gewinnklasse 1 bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag unbesetzt blieb, wird der Jackpot der europäischen Lotterie am Dienstag, 31. Januar, etwa 104 Millionen Euro umfassen.

Super 6: Spieler aus dem Landkreis Leer gewinnt 100.000 Euro

Ebenso konnte sich ein weiterer, niedersächsischer Spielteilnehmer bei der Ziehung der Zusatzlotterie Super 6 am Samstag, 28. Januar, freuen. Alle sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen überein, sodass er 100.000 Euro in der Gewinnklasse 1 erhält. An Super 6 nahm der Gewinner in Verbindung mit der Glücksspirale im Landkreis Leer teil.

Insgesamt konnten sich bereits elf niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro € bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – zwei davon in Millionenhöhe.

