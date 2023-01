Glück beim Eurojackpot: Niedersachse gewinnt fast 150.000 Euro

Hannover. In Niedersachsen hat am Dienstag ein Spieler beim Eurojackpot fast 150.000 Euro gewonnen. Er hatte alle fünf Gewinnzahlen richtig.

9, 16, 17, 27 und 31: Das waren bei der Ziehung von Eurojackpot am Dienstag die glückbringenden Gewinnzahlen für einen Spielteilnehmer aus der Region Hannover. Er erhält nun 149.317,90 Euro in der Gewinnklasse 3 – so wie auch fünf weitere Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Spanien. Lediglich die beiden gezogenen Eurozahlen 1 und 9 fehlten dem niedersächsischen Spielteilnehmer, um den Jackpot der europäischen Lotterie zu knacken. Am Eurojackpot nahm der Gewinner mit fünf getippten Feldern für eine Ausspielung über www.lotto-niedersachsen.de teil.

Da die Gewinnklasse 1 bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag unbesetzt blieb, wird der Jackpot der europäischen Lotterie am Freitag, 27. Januar 2023, etwa 93 Millionen Euro umfassen.

Schon neun Lotto-Gewinne von mindestens 100.000 Euro in Niedersachsen in 2023

Seit der Produktänderung von Eurojackpot im März 2022 sind bei der europäischen Lotterie Gewinne von bis zu 120 Millionen Euro möglich (Chance 1 : 140 Mio.). Spielteilnehmer tippen hierfür 5 aus 50 Gewinnzahlen sowie 2 aus 12 Eurozahlen. Ebenso wurde eine zweite Ziehung von Eurojackpot am Dienstag eingeführt.

Insgesamt konnten sich bereits neun niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000,00 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – zwei davon in Millionenhöhe.

