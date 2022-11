Großraum Hannover: Umsonst mit Bus und Bahn fahren

Hannover. Am Adventssamstag können Fahrgäste Bus und Bahn im Großraum Hannover kostenlos nutzen. Damit soll der Nahverkehr attraktiver gemacht werden.

Ein Linienbus der Regiobus Hannover GmbH und eine Straßenbahn der Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe sind an der Haltestelle Steintor zu sehen. Einen Tag lang können Bus und Straßenbahnen kostenlos genutzt. (Archiv)

Fahrgäste können Busse, Bahnen und Nahverkehrszüge am Samstag, 26. November, im gesamten Großraum-Verkehr Hannover (GVA) kostenfrei nutzen. Dem Öffentlichen Personennahverkehr gehöre die Zukunft, sagte der Präsident der Region Hannover, Steffen Krach (SPD). Der sogenannte Gratis-Fahr’n-Tag solle mehr Menschen Lust machen, häufiger vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. „Wir kennen ja die verstopften Straßen, wenn alle ihre Weihnachtseinkäufe machen“, meinte Krach.

Bereits 2019 hatte es am Samstag des ersten Adventswochenendes ein solches Angebot in der Region Hannover gegeben. Damals seien die meisten Menschen gut gelaunt und stressfrei unterwegs gewesen, erinnert sich GVH-Geschäftsführer Ulf-Birger Franz. Es gelte nun, ein weiteres Zeichen für die Leistungsfähigkeit des Nahverkehrs in der Region zu setzen und gleichzeitig einen Impuls für den Einzelhandel zu geben. Die Unternehmen Üstra und Regiobus wollen wegen des erwarteten Andrangs auf vielen Linien größere Fahrzeuge einsetzen.

Glühwein am GVH Kundenzentrum in Hannover

Gegenüber dem GVH-Kundenzentrum in Hannover soll es zwischen 10 und 18 Uhr neben Glühwein und Waffeln Informationen über den Nahverkehr in der Region geben. Auch Vertreter von Fußball-Zweitligist Hannover 96 und den Handball-Erstligist TSV Hannover-Burgdorf (Die Recken) hätten sich angesagt.

dpa

