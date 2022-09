Tödlicher Unfall: Autofahrer kommt von Straße ab und rammt Baum

Osnabrück. Der schwere Unfall ereignete sich am Freitagabend im Landkreis Osnabrück. Außerdem rettete die Feuerwehr eine Seniorin aus einer brennenden Wohnung.

Ein 31 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Osnabrück mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Ein Passant habe am Freitagabend beobachtet, wie das Auto in Bippen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen sei, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Fahrer sei nach der Kollision neben dem Wagen bewusstlos gefunden worden. Ein Arzt habe ihm nicht mehr helfen können. Die Ursache für den Unfall war vermutlich zu hohe Geschwindigkeit.

Feuerwehr rettet 87-Jährige in Hannover aus brennender Wohnung

Die Feuerwehr hat in Hannover eine Seniorin aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Die 87-Jährige kam in der Nacht zu Samstag mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten demnach Rauch und Brandgeruch im Treppenhaus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Brandursache war zunächst unklar. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 100.000 Euro. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar.

Zwei Verletzte bei schwerem Lkw-Unfall auf Autobahn 1 im Kreis Vechta

Bei einem schweren Lkw-Unfall auf der Autobahn 1 bei Lohne im Landkreis Vechta sind zwei Menschen verletzt worden. Die Autobahn Richtung Osnabrück war während der Bergungsarbeiten gesperrt. Sie wurde erst am späten Freitagabend wieder freigegeben, wie die Polizei in Delmenhorst weiter mitteilte. Ein 29 Jahre alter Lkw-Fahrer hatte demnach am Freitagnachmittag zu spät reagiert, als ein 43-Jähriger vor ihm seinen Lastwagen wegen dichten Verkehrs bremste. Beide Lastwagen krachten zusammen und blockierten daraufhin alle drei Fahrstreifen.

Der 29-Jährige wurde leicht verletzt, sein 59 Jahre alter Beifahrer kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Fahrer des vorausfahrenden Lkw blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 150.000 Euro. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Der Verkehr auf der Autobahn staute sich vor der Anschlussstelle Lohne/Dinklage, Umleitungsstrecken waren nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale vorübergehend überlastet.

