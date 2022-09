Mit Kind im Auto: Mutter fährt bei Osnabrück Fußgänger an

Fürstenau. Eine Frau fuhr in Fürstenau einen Fußgänger an. Danach raste sie in einer Baustelle zielstrebig auf einen weiteren Mann zu. Der Blaulicht-Überblick.

Eine Frau fuhr mit ihrem kleinen Sohn auf dem Rücksitz erst einen Fußgänger an und raste anschließend in eine Baustelle. (Symbolfoto)

Eine Autofahrerin, deren kleiner Sohn mit im Wagen saß, hat in Fürstenau einen Fußgänger schwer verletzt und ist anschließend auf einen Bauarbeiter zugerast. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück stufte nach Angaben vom Freitag sowohl das offenbar mutwillige Überfahren des Fußgängers als auch das ungebremste und zielgerichtete Zufahren auf den Bauarbeiter als versuchtes Tötungsdelikt ein. Auch die Autofahrerin und ihr Vierjähriger wurden bei der Fahrt am Donnerstag leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft unklar. Die Frau wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die 39-Jährige erfasste laut Polizei in Höhe einer Tankstelle einen 60-Jährigen, der die Fahrbahn überquerte. Sie habe die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Dann sei sie mit überhöhter Geschwindigkeit in eine abgesperrte Baustelle gerast und auf ein Baustellen-Fahrzeug geprallt. Der darin sitzende Fahrer blieb nach Angaben der Ermittler unverletzt. Wieder sei die Frau einfach schnell weitergefahren.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein anderer Mitarbeiter der Baustelle versuchte die Autofahrerin nach Polizeiangaben mit Zeichen zu stoppen. Sie sei jedoch geradewegs auf den Mann zugerast. Der 56-Jährige habe sich nur noch mit einem Sprung zur Seite retten können. Anschließend stieß der Wagen der 39-Jährigen gegen einen Kanalschachtdeckel, überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Im Krankenhaus wurde der Frau auf Anordnung einer Amtsrichterin eine Blutprobe entnommen. Ihr Sohn wurde bei Verwandten untergebracht.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

Unbekannte stehlen zwei hochwertige Bronzestatuen aus Kunstgalerie in Hannover

Unbekannte Täter haben zwei hochwertige Bronzestatuen aus einer Kunstgalerie in Hannover gestohlen. Die Objekte haben zusammen einen Wert von 29.500 Euro. Die 75 Jahre alte Inhaberin der Kunstgalerie hatte am 3. September den Diebstahl einer Bronzestatue mit dem Namen „La Vague“ im Wert von 19.500 Euro gemeldet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hätten ein oder mehrere Täter das Objekt entwendet.

Die zweite Bronzestatue mit dem Namen „Little Bronze Apple Sculpture“ wurde am 9. September gestohlen. Ein Täter habe die Inhaberin in ein Gespräch verwickelt, während sein Komplize die Statue im Wert von 10.000 Euro aus einer offenen Vitrine einsteckte. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de