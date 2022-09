Viele Schockanrufe in Braunschweig: Kein Senior fällt drauf rein

In Braunschweig hat es in den vergangenen Tagen mehrere telefonische Betrugsversuche gegeben (Symbolfoto).

Allein am Donnerstag haben Zeugen der Polizei neun Telefonbetrugsversuche in Braunschweig gegenüber Senioren gemeldet. Auch in den Tagen zuvor kam es immer wieder zu Schockanrufen von falschen Polizeibeamten. Diese gaben zum Beispiel an, dass ein Familienmitglied einen Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution zu zahlen sei, schreiben die Beamten. Es wurde aber auch angegeben, dass es im Nahbereich zu erheblichen Straftaten gekommen sei und nun sicherheitshalber die Wertgegenstände abgeholt würden.

Auch über Messengerdienste versuchten die Täter, an Geld zu kommen. Sie gaben sich als Angehörige aus und sagten, dass sie ein neues Handy mit neuer Telefonnummer hätten. Dann baten sie unter verschiedenen Vorwänden um Geld. Alle kontaktierten Personen haben die Betrugsabsicht erkannt.

Telefonbetrug: Polizei gibt Tipps

Die Polizei wird die Bürgerinnen und Bürger niemals zur Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen auffordern. Sollten sich die Bürgerinnen und Bürger in einer Situation unsicher sein, mögen sie Vertrauenspersonen hinzuziehen und die Polizei informieren.

red

