Niedersachsen-Landtagswahl 2022: Termin, Wahlkreise, Kandidaten

Hannover. In einigen Wochen steht in Niedersachsen die Landtagswahl an. Lesen Sie hier Wissenswertes rund um Landtag, Wahlbenachrichtigung, Parteien und mehr.

Die Liste der Niedersächsischen Ministerpräsidenten gibt alle Ministerpräsidenten seit der Gründung des Landes Niedersachsen am 1. November 1946 an.

In etwa sechs Wochen ist Landtagswahl in Niedersachsen .

in . Wir erklären, wie die Stimmabgabe bei der Landtagswahl 2022 funktioniert.

funktioniert. Fragen und Antworten rund um die Wahl – das sollten Sie wissen.

Die nächste Wahl in Niedersachsen steht an: Im Oktober wird der 19. niedersächsische Landtag gewählt. Seit 2017 regiert in Niedersachsen die Große Koalition aus SPD und CDU unter Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Wie die Kraftverhältnisse in Niedersachsens Landespolitik nach dem Oktober aussehen, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger in etwa sechs Wochen.

Dieser Landtagswahl-Überblick beantwortet die wichtigsten Fragen zu Terminen, Wahlkreisen, Parteien – und greift auf, was Sie ansonsten beachten sollten.

Wann findet die Landtagswahl in Niedersachsen 2022 statt?

Die nächste Landtagswahl in Niedersachsen findet am Sonntag, 9. Oktober 2022, statt. Damit fällt die Wahl 2022 erst zum zweiten Mal in den Herbst – nach 2017. Vorher waren die niedersächsischen Landtagswahlen ausschließlich im Frühjahr angesiedelt, zwischen Januar und Juni.

Für die Terminsuche von Landtagswahlen gilt allgemein: Sie müssen frühestens 56 Monate und spätestens 59 Monate nach Beginn der Wahlperiode stattfinden. Spätester Termin wäre für dieses Jahr tatsächlich der 14. Oktober gewesen.

Das Datum ist also nun klar, aber: Von wann bis wann sind die Wahllokale in Niedersachsen geöffnet? Die Antwort lautet: Bürgerinnen und Bürger können zwischen 8 und 18 Uhr abstimmen. Wenn Wahlberechtigte am 9. Oktober verhindert sind oder bereits vorher ihre Stimme abgeben wollen, können sie dies per Briefwahl tun.

Landtagswahl 2022: Wann bekomme ich die Wahlbenachrichtigung?

Alle Wahlberechtigten in Niedersachsen erhalten in den nächsten Wochen eine Benachrichtigung per Post. Diese ist ein Aufruf, entweder eine Briefwahl zu beantragen oder in Persona wählen zu gehen – in der Benachrichtigung steht zum Beispiel, wo sich das jeweilige Wahllokal befindet. Sollte die Wahlbenachrichtigung verloren gegangen sein, reicht notfalls auch ein Personalausweis.

Briefwahl: Ablauf und wertvolle Tipps Briefwahl- Ablauf und wertvolle Tipps

Wie verschiedene Kommunen erläutern, gibt es für die Vorbereitung zum Wahltermin zwei wichtige Stichtage. Wer am 28. August alle Voraussetzungen für das Wahlrecht erfüllt und in Niedersachsen gemeldet ist, wird automatisch in das Wählerverzeichnis eingetragen. „Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung bis zum 18. September noch nicht erhalten haben, erkundigen Sie sich bitte beim Wahlamt nach Ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis“, heißt es beispielsweise von der Stadt Braunschweig. Normal ist es, den Brief etwa vier Wochen vor der Wahl zu erhalten.

Niedersachsen: Wer ist überhaupt wahlberechtigt?

Menschen dürfen bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen ihre Stimme abgeben, wenn sie

bereits volljährig – also 18 Jahre und älter – sind,

deutsche Staatsbürgerin oder deutscher Staatsbürger sind,

seit mehr als drei Monaten ununterbrochen mit Erstwohnsitz in Niedersachsen wohnen.

Zur Einordnung: Bei der Landtagswahl im Jahr 2017 waren knapp 6,1 Millionen Personen in Niedersachsen zur Wahl aufgerufen – die Beteiligung lag später bei 63,1 Prozent. In den Landtagswahlkreisen der Region Braunschweig-Wolfsburg waren 2017 etwas über 750.000 Personen wahlberechtigt.

Welche Wahlkreise gibt es in der Region Braunschweig-Wolfsburg?

In Niedersachsen gibt es insgesamt 87 Wahlkreise – die Einteilung wurde erst vor wenigen Monaten überarbeitet. Diese sind weder synchron zu den Kommunengrenzen noch zu den Bundestagswahlkreisen, und sorgen deshalb manchmal für etwas Verwirrung in der Bevölkerung. Deshalb hier die Auflistung „unserer“ Wahlkreise sowie die der dazugehörigen Orte und (Samt-)Gemeinden:

Wahlkreis 01: Braunschweig-Nord (Stadtbezirke Hondelage-Volkmarode, Mitte, Östliches Ringgebiet, Wabe-Schunter-Beberbach)

(Stadtbezirke Hondelage-Volkmarode, Mitte, Östliches Ringgebiet, Wabe-Schunter-Beberbach) Wahlkreis 02: Braunschweig-Süd (Stadtbezirke Braunschweig-Süd, Südstadt-Rautheim-Mascherode, Südwest, Weststadt)

(Stadtbezirke Braunschweig-Süd, Südstadt-Rautheim-Mascherode, Südwest, Weststadt) Wahlkreis 03: Braunschweig-West (Stadtbezirke Lehndorf-Watenbüttel, Nördliche Schunter/Okeraue, Nordstadt-Schunteraue, Westliches Ringgebiet)

(Stadtbezirke Lehndorf-Watenbüttel, Nördliche Schunter/Okeraue, Nordstadt-Schunteraue, Westliches Ringgebiet) Wahlkreis 04: Peine (Stadt Peine und Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, Ilsede, Wendeburg)

(Stadt Peine und Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, Ilsede, Wendeburg) Wahlkreis 05: Gifhorn-Nord/Wolfsburg (Wolfsburgs Stadtteile Brackstedt, Velstove, Vorsfelde, Warmenau, Wendschott wie auch Wittingen, Sassenburg, Boldecker Land, Brome, Hankensbüttel, Wesendorf)

(Wolfsburgs Stadtteile Brackstedt, Velstove, Vorsfelde, Warmenau, Wendschott wie auch Wittingen, Sassenburg, Boldecker Land, Brome, Hankensbüttel, Wesendorf) Wahlkreis 06: Gifhorn-Süd (Stadt Gifhorn und wie auch Isenbüttel, Meinersen, Papenteich)

(Stadt Gifhorn und wie auch Isenbüttel, Meinersen, Papenteich) Wahlkreis 07: Wolfsburg (alle weiteren Stadtteile ohne obengenannte)

(alle weiteren Stadtteile ohne obengenannte) Wahlkreis 08: Helmstedt (gesamter Landkreis)

(gesamter Landkreis) Wahlkreis 09: Wolfenbüttel-Nord (Stadt Wolfenbüttel wie auch Cremlingen und Sickte)

(Stadt Wolfenbüttel wie auch Cremlingen und Sickte) Wahlkreis 10: Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter (Salzgitteraner Stadtteile Bad, Barum, Beinum, Flachstöckheim, Gitter, Groß Mahner, Hohenrode, Lobmachtersen, Ohlendorf, Ringelheim wie auch die (Samt-)Gemeinden Schladen-Werla, Baddeckenstedt, Elm-Asse, Oderwald plus Am Großen Rhode, Barnstorf-Warle und Voigtsdahlum)

(Salzgitteraner Stadtteile Bad, Barum, Beinum, Flachstöckheim, Gitter, Groß Mahner, Hohenrode, Lobmachtersen, Ohlendorf, Ringelheim wie auch die (Samt-)Gemeinden Schladen-Werla, Baddeckenstedt, Elm-Asse, Oderwald plus Am Großen Rhode, Barnstorf-Warle und Voigtsdahlum) Wahlkreis 11: Salzgitter (Salzgitteraner Stadtteile Beddingen, Bleckenstedt, Bruchmachtersen, Calbecht, Drütte, Engelnstedt, Engerode, Gebhardshagen, Hallendorf, Heerte, Immendorf, Lebenstedt, Lesse, Lichtenberg, Osterlinde, Reppner, Salder, Sauingen, Thiede, Üfingen, Watenstedt wie auch die Peiner Gemeinde Lengede)

Die Festlegung der Wahlkreise orientiert sich an der Zahl der Wahlberechtigten. Diese soll ungefähr gleich sein – und lag bei der vergangenen Wahl zwischen 50.000 und 90.000 Wahlberechtigten.

Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten der Wahlkreise nach und nach bis zur Landtagswahl vor. Hier finden Sie eine Übersicht:

Wahlkreis Wolfsburg (07): Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten.

Wahlkreis Gifhorn Nord (05) und Süd (06): Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten.

Wahlkreis Helmstedt (08): Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten.

Wahlkreis Salzgitter (11): Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Wen oder was wähle ich überhaupt bei der Landtagswahl? Wie viele Stimmen hat man?

Der niedersächsische Landtag setzt sich aus mindestens 135 Abgeordneten zusammen. Wie die Landeszentrale für politische Bildung erläutert, werden 87 Personen aus den Wahlkreisen nominiert (Personenwahl) – und mindestens 48 über die Landeslisten gewählt (Verhältniswahl).

Diese Splittung ergibt sich aus der Erst- und der Zweitstimme auf dem Stimmzetteln. Denn: Wie bei der Bundestagswahl können die Niedersachsen auch bei der Landtagswahl zwei Kreuzchen machen. Dies ist in anderen Bundesländern wie beispielsweise Baden-Württemberg anders.

Die Zahl der Sitze im nächsten Landtag erhöht sich, wenn eine Partei über die Erststimmen in den Wahlkreisen mehr Direktmandate erringt, als ihr über die prozentualen Zweitstimmenanteile eigentlich zustehen. So sitzen im jetzigen Landtag 137 Abgeordnete, durch ein Überhang- und ein Ausgleichmandat. Jede Partei mit mindestens fünf Prozent der Stimmen zieht in den niedersächsischen Landtag ein.

Lese-Tipp: Was genau der Landtag bestimmt und weshalb die Landtagswahl durchaus wichtig ist, haben wir in diesem Landtags-Überblick zusammengefasst.

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Hinrich Wilhelm Kopf war von 1946 bis 1955 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD) – und erneut von 1959 bis zu seinem Tod. Er wurde 1893 im Kreis Cuxhaven geboren und starb 1961 in Göttingen. Foto: Historisches Museum Hannover / Reinhold Leßmann / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Heinrich Hellwege (Mitte, umringt von Uniformierten der Schützengesellschaft Hannover) war von 1955 bis 1959 Niedersachsens Ministerpräsident (DP). Er wurde 1908 im Kreis Stade geboren und starb 1991 ebenda. Foto: Historisches Museum / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Georg Diederichs (Zweiter von rechts, bei der Trauerfeier zum Explosionsunglück in Hannover-Linden 1969) war von 1961 bis 1970 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD). Er wurde 1900 in Northeim geboren und starb 1983 in Laatzen. Foto: Wolfgang Weihs / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Alfred Kubel war von 1970 bis 1976 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD, Aufnahme von 1989). Er wurde 1909 in Braunschweig geboren und starb 1999 in Bad Pyrmont. Foto: Wolfgang Weihs / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Ernst Albrecht war von 1976 bis 1990 Niedersachsens Ministerpräsident (CDU). Er wurde 1930 in Heidelberg geboren und starb 2014 in Burgdorf. Foto: Wolfgang Weihs / picture alliance / dpa



Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Gerhard Schröder war von 1990 bis 1998 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD). Er wurde 1944 im Kreis Lippe geboren. Foto: Michael Jung / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Gerhard Glogowski war von 1998 bis 1999 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD). Er wurde 1943 in Hannover geboren. Foto: Holger Hollemann / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Sigmar Gabriel war von 1999 bis 2003 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD). Er wurde 1959 in Goslar geboren. Foto: Rainer Jensen / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Christian Wulff war von 2003 bis 2010 Niedersachsens Ministerpräsident (CDU). Er wurde 1959 in Osnabrück geboren. Foto: Wolfgang Weihs / Picture Alliance / dpa / dpa Web

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen David McAllister war von 2010 bis 2013 Niedersachsens Ministerpräsident (CDU). Er wurde 1971 in Berlin geboren. Foto: Emily Wabitsch / picture alliance / dpa



Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Stephan Weil ist seit 2013 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD). Er wurde 1958 in Hamburg geboren. Foto: Hauke-Christian Dittrich / picture alliance / dpa

Auch noch wichtig: Der Ministerpräsident wird nicht direkt bei der Landtagswahl von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Über diesen stimmen die Mitglieder des neu zusammengesetzten Landtags später ab.

Landtagswahl 2022: Welche Parteien stehen zur Wahl? Wer sind die Spitzenkandidaten?

Zur diesjährigen Landtagswahl in Niedersachsen haben 14 Parteien Landeslisten eingereicht und sind somit auf jedem Wahlzettel zu sehen.

Dies sind:

SPD – mit Spitzenkandidat Stephan Weil

– mit Spitzenkandidat Stephan Weil CDU – mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann

– mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann Bündnis 90 / Die Grünen – mit Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg

– mit Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg FDP – mit Spitzenkandidat Stefan Birkner

– mit Spitzenkandidat Stefan Birkner AfD – mit Spitzenkandidat Stefan Marzischewski-Drewes

– mit Spitzenkandidat Stefan Marzischewski-Drewes Die Linke – mit Spitzenkandidatin Jessica Kaußen

– mit Spitzenkandidatin Jessica Kaußen Die Basis – mit Spitzenkandidat Christian Bahr

– mit Spitzenkandidat Christian Bahr Freie Wähler – mit Spitzenkandidat Arnold Hansen

– mit Spitzenkandidat Arnold Hansen Partei der Humanisten Niedersachsen – mit Spitzenkandidat Apollo König

– mit Spitzenkandidat Apollo König Die Partei – mit Spitzenkandidatin Ashlyn Schroeder

– mit Spitzenkandidatin Ashlyn Schroeder Partei für Gesundheitsforschung – mit Spitzenkandidatin Wiebke Holst

– mit Spitzenkandidatin Wiebke Holst Tierschutzpartei – mit Spitzenkandidatin Susanne Berghoff

– mit Spitzenkandidatin Susanne Berghoff Piratenpartei Niedersachsen – mit Spitzenkandidat Thomas Ganskow

– mit Spitzenkandidat Thomas Ganskow Volt Landesverband Niedersachsen – mit Spitzenkandidatin Emine Tunç