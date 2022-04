Tödliches Unglück im Emsland – Rollstuhlfahrer ertrinkt in Teich

Emsland. Die Tragödie geschah am Dienstag im Emsland. In einem Wohngebäude im Kreis Lüneburg entdeckt die Polizei Waffen, Sprengstoff und Marihuana-Pflanzen.

Ein Rollstuhlfahrer ist im emsländischen Sögel in einem Ententeich ertrunken. Am Dienstagabend bemerkten Zeugen den leblosen Mann in dem Gewässer, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 56-Jährige war mit seinem Rollstuhl in den Teich gestürzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, hieß es. Vieles spreche für einen Unfall.

Polizei entdeckt Waffen und Sprengstoff im Kreis Lüneburg

Schusswaffen, Sprengstoffe, Betäubungsmittel und eine Plantage mit gut 20 Marihuana-Pflanzen hat die Polizei in einem Wohngebäude in Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) gefunden. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatten die Ermittler einen Hinweis bekommen, dass der 50-jährige Bewohner unberechtigt im Besitz mehrerer Schusswaffen sein könnte.

Bei der Durchsuchung am vergangenen Donnerstag sei es zu mehr als 100 Funden im Wohnhaus und in Nebengebäuden gekommen. Neben diversen Handfeuerwaffen wurden demnach Munition und älterer Sprengstoff in größeren Mengen sichergestellt. Eine genaue Bewertung aller Asservate dauere an, vor allen mit Blick auf die Funktionstüchtigkeit der Waffen. Es seien Strafverfahren eingeleitet worden, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Parallel prüft die Polizei auch mögliche „abstrakte Zusammenhänge zur ,Reichsbürger’-Szene beziehungsweise zum Rocker-Milieu“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Schottersteine auf Schienen gelegt – Zwei Züge beschädigt

Unbekannte haben auf der Bahnstrecke Lüneburg-Hamburg in Winsen (Luhe) Schottersteine auf die Gleise gelegt und so eine einstündige Streckensperrung verursacht. Nach Angaben der Bundespolizei von Mittwoch wurden bei dem gefährlichen Vorfall am Dienstagabend die Räder eines Zugs der Eisenbahngesellschaft Metronom sowie die Seitenscheibe eines ICE beschädigt. Die Steine seien auf einer Strecke von 500 Metern an mehreren Stellen auf die Schienen gelegt worden.

Auf einer Straßenbrücke sollen Kinder beim Überfahren der Steine zugesehen haben. Es sei aber unklar, ob sie auch für das Auflegen verantwortlich seien, so die Polizei. Die Scheibe des ICE könnte durch wegplatzende Splitter beschädigt worden sein.

Zuchteber überstehen Autounfall unbeschadet

Im wahrsten Sinne des Wortes Schwein gehabt haben fünf Zuchteber in einem Viehtransporter, der auf der Autobahn 1 Ruhrgebiet-Hamburg bei Bramsche in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Tiere überstanden den Auffahrunfall ohne Schaden und lagen während der Unfallaufnahme entspannt in ihrem Transporter, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Osnabrück mitteilte. Auch Menschen kamen bei dem Auffahrunfall nicht zu Schaden.

Ein Lastwagenfahrer hatte zuvor wegen stockenden Verkehrs abbremsen müssen, was der Lenker eines nachfolgenden Lastwagens zu spät bemerkte und mit seinem Lkw auffuhr. Der Kleintransporter, in dem die Eber transportiert wurden, fuhr schließlich dagegen. Der Viehtransporter wurde auf ein Betriebsgelände geschleppt, wo ein Ersatzfahrzeug die Tiere abholte. Wegen des Unfalls wurde die Richtungsfahrbahn nach Bremen zwischenzeitlich voll gesperrt.

600 erntereife Cannabispflanzen entdeckt – 50-Jähriger im Verdacht

Fast 600 erntereife Cannabispflanzen und hochwertiges Equipment hat die Polizei in Ebstorf im Landkreis Uelzen sichergestellt. Eine Polizeibeamtin hatte am Dienstag in einem Gewerbegebiet Marihuana-Geruch im Umfeld eines ehemaligen Bauzentrums wahrgenommen. Im Obergeschoss des Gebäudes fanden Ermittler eine professionelle Cannabis-Plantage, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Neben hochwertigem Equipment wurde auch eine Manipulation des Stromkreislaufes festgestellt.

Die Einsatzkräfte waren stundenlang beschäftigt, um die Drogen zu beschlagnahmen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 50 Jahre alten Nutzer und Besitzer des Gebäudeteils aus dem Landkreis Lüneburg. Auch dessen Wohn- und Geschäftsgebäude wurden durchsucht und Bargeld sichergestellt.

Frau steckt in Baum fest – Feuerwehr befreit 80-Jährige

Eine 80 Jahre alte Frau ist in Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) am Dienstagabend in ihrem Garten gestürzt und in einen Baum stecken geblieben. Einsatzkräfte befreiten die Rentnerin, wie die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Die Frau wurde von Rettungskräften versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

14 Bewohner bei Brand in Cloppenburg dank Nachbarn gerettet

Ein Einfamilienhaus ist bei einem Brand in Cloppenburg am Dienstagabend zerstört worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten sich die 14 Bewohner rechtzeitig retten und wurden nicht verletzt. Dies hätten sie ihrem Nachbarn zu verdanken, der ein Knistern gehört und sofort Alarm geschlagen habe, hieß es in dem Bericht der Feuerwehr auf Facebook.

Rund 60 Einsatzkräfte waren am Brandort, um die Flammen zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude zu verhindern. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Bungalows.

