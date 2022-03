Soltau. Ab dem 2. April stehen Besuchern in Soltau die Türen des Heide-Parks wieder offen. Die Geschäftsführerin erklärt, welche Regeln im Park gelten.

Freizeitpark Niedersachsen Heide-Park startet in neue Saison – mit diesen Corona-Regeln

Der Heide-Park Soltau öffnet zum ersten Mal seit Pandemiebeginn pünktlich nach der Winterpause seine Türen. Ab dem 2. April steht er für Besucher offen. Dabei werde angesichts der Corona-Infektionszahlen weiter besonders auf die Sicherheit geachtet, erklärte Geschäftsführerin Sabrina de Carvalho am Dienstag. Auch das Hygienekonzept sei den aktuellen Anforderungen angepasst worden.

Der grundsätzliche Einlass in den Park ist demnach ohne Impf-, Genesenen- oder Testnachweis möglich. Für den Aufenthalt in einer der Übernachtungsstätten oder Restaurants hingegen muss ein 3G-Status dokumentiert werden. Für alle geschlossenen Innenräume auf dem Gelände gilt nach Angaben der Betreiber zudem die FFP2-Maskenpflicht. In den Wartebereichen der Attraktionen und während der Fahrten müsse keine Maske getragen werden.

So ist der Heide-Park Soltau geöffnet

Der Heide-Park hat bis zum 31. Oktober täglich ab 10 Uhr geöffnet. Im vergangenen Jahr startete die Saison mit mehr als 30 Tagen Verspätung, 2020 nach der ersten Corona-Welle erst Ende Mai.

dpa

