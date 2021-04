Niedersachsen schwenkt bei Schulen auf Kurs des Bundes ein

Hannover. Land will sich bei Schulschließungen an die Bundes-Notbremse halten. Zuvor hatte Stephan Weil Distanzunterricht ab einer Inzidenz von 100 angekündigt.

Der Bundestag hat eine bundeseinheitliche Notbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Das Gesetz sieht unter anderem nächtliche Ausgangssperren vor. In Kraft treten könnte es kommende Woche.

Niedersachsen will sich bei Schulschließungen nun doch an die Bundes-Notbremse halten. Weiterfürende Schulen sollen wie vom Bund beschlossen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 schließen und nicht ab einem Wert von 100, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Zuvor hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) noch Distanzunterricht ab einer Inzidenz von 100 angekündigt „Auch wenn ich von alleine nicht auf die 165 gekommen wäre, aber wenn wir dann Veränderungen vornehmen, ist es auch sinnvoll, sich an einer bundeseinheitlichen Grenze zu orientieren“, sagte Tonne.

Tests für Schüler und Lehrpersonal müssen verlässlich sein

Ein genaues Datum nannte er nicht. „Wenn es dann doch später wird, ist die Enttäuschung groß. Wir warten jedenfalls keinen Tag länger als nötig, sondern handeln so schnell wie möglich, wenn die Testungen und auch die Meldeketten einwandfrei funktionieren“, sagte der Ressortchef. Zunächst müssten die Tests für Schüler und Lehrpersonal verlässlich funktionieren. Das sei in Niedersachsen noch nicht hundertprozentig der Fall. Es gebe immerhin 3000 Schulen zu beliefern, da ruckele es noch an der einen oder anderen Stelle. Auch gegenüber der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ bekräftigte Tonne das Abwarten.

dpa