Gesundheitsministerin vereidigt - Debatte über Corona-Strategie

Niedersachsens neue Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens ist am Freitag im Landtag in Hannover vereidigt worden. Ministerpräsident Stephan Weil hatte die SPD-Politikerin als Nachfolgerin von Carola Reimann vorgeschlagen, die das Amt am Montag mitten in der Corona-Krise überraschend aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte.

Behrens war von 2013 bis 2017 bereits als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Niedersachsens Landespolitik. Nach einer Affäre um mögliche Fehler bei der Vergabe von Aufträgen musste sie den Posten aufgeben. Inzwischen gilt sie aber als rehabilitiert. Zuletzt leitete die 52-Jährige die Gleichstellungsabteilung im Bundesfamilienministerium.

Landtag beschäftigt sich mit weiterer Corona-Strategie

Als erste Ziele hatte Behrens eine Stärkung der Corona-Impfkampagne und die Entwicklung einer Teststrategie genannt. „Die Menschen haben ein Anrecht darauf, dass diese Dinge zügig erledigt werden“, sagte sie der „Nordsee-Zeitung“.

Der Landtag beschäftigt sich zudem mit der weiteren Corona-Strategie. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf das weitere Vorgehen in der Corona-Krise verständigt. Einige Bereiche wie die Öffnung von Schulen und Kitas liegen aber in der Verantwortung der Länder. Auch mit Blick auf die Öffnung des Einzelhandels obliegt es den Ländern, ob sie den Siebe-Tage-Wert der Neuinfektionen auf Landes- oder auf Landkreisebene als ausschlaggebend werten.

Kitas kehren in eingeschränkten Regelbetrieb zurück

Eine Pressekonferenz, in der die Regierung den künftigen Kurs für Niedersachsen vorstellen wollte, wurde am Donnerstag allerdings wegen eines Corona-Falls in der Staatskanzlei abgesagt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) muss nach einem Corona-Infektionsfall in der Staatskanzlei bis einschließlich kommende Woche in Quarantäne.

Das Kultusministerium hatte trotz der Absage bereits mitgeteilt, dass die Kitas von Montag an in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren sollen. Der Unterricht an den Schulen soll vom 15. März an auf weitere Jahrgänge ausgeweitet werden. Vom 22. März an sollen alle Schulen und Jahrgänge zurück im Präsenzunterricht sein.

„Bund und Länder gehen ein hohes Risiko ein und spielen geradezu "Va banque"“, kritisierte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg die geplanten Öffnungsschritte. Sie forderte eine verlässliche Teststrategie, die die Lockerungen begleiten soll.

