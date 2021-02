Impfungen für 70- bis 79-Jährige im Land wohl erst im April

Vorbereitete Corona-Impfungen des Herstellers Pfizer-BioNtech liegen in einer Schale. Die Impfung von älteren Menschen hat in der Region begonnen.

Während die Corona-Impfungen der unter 65-Jährigen an Fahrt aufnehmen, müssen zahlreiche ältere Menschen noch wochenlang auf ihre Spritzen warten. Betroffen sind in Niedersachsen rund 750.000 Senioren zwischen 70 und 79 Jahre. Weil der Impfstoff von Astrazeneca für ihre Altersgruppe nicht empfohlen wird, kommen sie erst an die Reihe, wenn alle impfwilligen über 80-Jährigen mit Biontech oder Moderna versorgt worden sind. „Das wird Anfang April vermutlich der Fall sein“, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, am Donnerstag.

Nächste Impfgruppe umfasst knapp drei Millionen Menschen

Scholz erklärte, dass die Gruppe mit der höchsten Impfpriorität rund 800.000 Menschen umfasse. Die darauffolgende Impfgruppe umfasse schätzungsweise knapp drei Millionen Menschen. Neben den 70- bis 79-Jährigen gehörten dazu bis zu 800.000 Vorerkrankte, 600.000 Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren und bis zu 800.000 Menschen, die über ihren Beruf impfberechtigt sind.

Impfungen der zweiten Priorität in einigen Regionen

In einigen Regionen sind die Impfungen der unter 65-Jährigen mit der höchsten Priorität bereits abgeschlossen. Dort können die ersten Impfungen der zweiten Priorität beginnen. Das gilt zunächst für Polizisten, Beschäftigte im Gesundheitswesen und Behindertenwerkstätten. Wie die Grund- und Förderschullehrer sowie Erzieher geimpft werden, werde noch final abgestimmt, sagte Scholz. Voraussichtlich sollen ihnen die Impfungen an den Schulen angeboten werden, damit sich nicht jeder einzeln um einen Termin bemühen muss.

