Ministerin: Krise steigert Wertschätzung für regionales Essen

Die Corona-Krise hat nach Worten von Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast zu einer höheren Wertschätzung regionaler Lebensmittel geführt.

„Viele Menschen meiden in diesen Tagen die großen Geschäfte, ordern Gemüsekisten oder gehen zum Bauern nebenan. Ich begrüße das sehr“, sagte die CDU-Politikerin zum Tag der Lebensmittelverschwendung am 2. Mai. „In der Krise wird das mehr wertgeschätzt, was vor Ort wächst und gerade Saison hat.“

Pro Jahr werfen die privaten Haushalte in Deutschland etwa 75 Kilogramm Lebensmittel weg, wie das Ministerium nach Berechnungen des Braunschweiger Thünen-Instituts mitteilte. Hinzu kämen rund zehn Liter Getränke, die in der Kanalisation landeten. /dpa

