Corona-Krise: Niedersachsen baut Testmöglichkeiten deutlich aus

Niedersachsen stockt mit der Nutzung von tiermedizinischen Laboren seine Kapazitäten für Tests auf das Coronavirus deutlich auf.

Niedersachsen: Über 1000 zusätzliche Corona-Tests ab kommender Woche

Mehr als 1000 zusätzliche Tests pro Tag sollen von kommender Woche an in Laboren des Landesamts für Verbraucherschutz (Laves) in Hannover und Oldenburg durchgeführt werden, wie Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Mittwoch mitteilten.

Mitarbeiter aus niedersächsischen Behörden sollen in Laboren getestet werden

Mit den Laves-Laboren soll vor allem sichergestellt werden, dass Mitarbeiter aus Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben unbürokratisch und zügig getestet werden können, damit sie zum Beispiel nicht in Quarantäne müssen. Die zentrale Infrastruktur wie Polizei und Feuerwehr soll so aufrechterhalten werden.

Die Zahl der Tests im Landesgesundheitsamt lag zuletzt lediglich „im niedrigen dreistelligen Bereich“ pro Tag. „Niedersachsen hat eine hohe Kompetenz in der Tierseuchenbekämpfung und diese Expertise nutzen wir für die Erweiterung der Testkapazitäten“, sagte Reimann. dpa

