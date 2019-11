Auswärtiges Amt würdigt Gauss-Haus für internationale Studenten

Braunschweig. Die Begegnungsstätte für internationale Studenten in Braunschweig erhält in Bonn 20.000 Euro Preisgeld.

Das Gauss-Haus in Braunschweig hat den diesjährigen Preis des Auswärtigen Amtes für exzellente Betreuung ausländischer Studierender in Deutschland erhalten. Der Vorsitzende des Vereins Gauss Friends, Younouss Wadjinny, nahm die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für die studentische Initiative am frühen Mittwochnachmittag in der Zentrale des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) in Bonn entgegen.

1.500 internationale Studierende pro Jahr werden betreut

DAAD-Präsidentin Prof. Margret Wintermantel würdigte die Begegnungsstätte für deutsche und ausländische Studierende, die im Studentenwohnheim Michaelishof ansässig ist, als „herausragendes Vorbild für gelingende Willkommenskultur“. Laut der Technischen Universität Braunschweig betreut das Gauss Haus pro Jahr 1.500 internationale Studierende – in allen Phasen des Studiums, aber auch bereits vor dem Studienstart und nach dem Abschluss.

„Begegnung auf Augenhöhe“

Auch Vito Cecere, Beauftragter für Außenwissenschafts-, Bildungs- und Forschungspolitik des Auswärtigen Amts rühmte das Gauss-Haus: Es stehe für „Begegnung auf Augenhöhe“ und sei ein besonders gutes Beispiel für Selbstverantwortung ausländischer Studierender an ihrer Gasthochschule“.

Vereinsgründer verehrt den Mathematiker Gauß

Gegründet hat Wadjinny die Gauss-Friends, international verständlich mit Doppel-„s“ geschrieben, 2008 während seines Mathematik-Studiums an der TU Braunschweig. Damals kam ihm, wie er unserer Zeitung sagte, der Austausch zu kurz. Außerdem wollte er das Andenken des Mathematikers Carl-Friedrich Gauß pflegen.

Wadjinny wünscht sich mehr Geld von TU

Als weitere Besonderheiten des Vereins nennt Wadjinny die enge Anbindung an die TU und die fruchtbaren Kooperationen. So arbeiten die Gauss Friends im Gauss Haus etwa auch mit dem Studentenwerk und dem TU-AStA zusammen. Wadjinny wünscht sich, dass die TU noch stärker zur Finanzierung des Vereins beiträgt: „Momentan kommen etwa 30 Prozent unserer Mittel von der Uni, der Rest von Ehrenamtlichen. Das würden wir gerne umdrehen.“ Seine Lehre der Gauss Friends-Erfolgsgeschichte: „An alle Unis: Nehmt die internationalen Studierenden mit ins Boot! Fragt sie, was sie brauchen!“

Präsidentin der TU Braunschweig: „großes Engagement“

TU-Präsidentin Prof. Anke Kaysser-Pyzalla dankte den Preisträgern für „ihr großes Engagement und die Offenheit“. Das Projekt trage dazu bei, dass die TU ihre Ziele im Bereich der Internationalisierung erreichen könne. Internationalität sei ein Kernanliegen der TU, erklärte auch Heinrich Schwabecher, Leiter des International House, der zentralen Anlaufstelle für die internationalen Aktivitäten der Universität.

„Austausch fördert Nachdenken über die eigene Kultur“

„Besonders wichtig“, so Schwabecher, „sind uns die persönliche Begegnung, das Interesse an anderen Kulturen und das Nachdenken über die eigene Kultur“. Hierzu trage der Verein durch seine Arbeit bei. Seit Ihrer Gründung hätten die Gauss Friends vielfältige Begegnungsmöglichkeiten geschaffen: „Mit enormem Engagement haben sie viele Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Nationalitäten miteinander in Kontakt gebracht.“