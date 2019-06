FDP: Landesregierung sitzt Fusionen aus

Nun also doch wieder: Wolfsburg und der Landkreis Helmstedt wollen einen neuen Anlauf wagen und über eine Fusion beraten. Der Wunsch ist in Wolfsburg noch stärker ausgeprägt als im Landkreis Helmstedt. Die Wolfsburger brauchen dringend Platz für Siedlungen und Gewerbegebiete.Zwar ist in der...