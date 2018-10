Mehr Lehrerstunden für Brennpunktschulen

Zwanzig Schulen in Niedersachsen, darunter sechs in Salzgitter, erhalten mit einem Programm „Schule Plus“ zusätzliche Lehrerstunden und -stellen. Das erklärte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag im Kultusministerium. „Die soziale Herkunft hat leider immer noch einen...