Die Lebenskraft des Glaubens

Unter dem Titel „Los, Kirche, mach was draus!“ hat Martin Jasper in unserer am Dienstag erschienen Beilage zum Reformationstag eine kritische Bestandsaufnahme formuliert. Der neue Feiertag könnte, schrieb Jasper, theoretisch den Anlass zu einer Renaissance des Christentums bieten. „Doch dazu fehlt...