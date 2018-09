Die Doktorandenfalle

So lobenswert die Recherche der Kollegen von NDR, WDR und „Süddeutscher“ zu sogenannten Raubjournalen war, so falsch und kontraproduktiv war die Aufmachung. „Fake Science“ legt Täuschungen in betrügerischer Absicht nahe. Doch darum geht es nur in den allerwenigsten Fällen. Bei den meisten Artikeln,...