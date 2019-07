„Die Straßenbau-Beiträge sind Ausbeutung“

Zu „Bündnis aus der Region stemmt sich gegen Straßenbau-Beiträge“ vom 4. Juli:

Schon die von der Stadt Wolfsburg neuerdings eingeführte Erhebung der Straßen-Reinigungsgebühr ist ein Skandal, erst recht ist es die jetzt diskutierte Forderung der Straßenbau-Beiträge. Das wird einem klar, wenn man an einer Durchfahrtsstraße wohnt und die eigene Nutzung der Verkehrswege im Promillebereich liegt. Straßen, das gesamte Straßennetz mit allen Verzweigungen, sind ein Teil der Infrastruktur, ohne die heute Gebietskörperschaften von der Gemeinde bis zum Bund nicht existieren können. Die Allgemeinheit, alle Steuerzahler insgesamt müssen aufkommen. Wenn Hauseigentümer ihr Grundstück verlassen, reihen sie sich in den Verkehr ein – wie jeder andere. Sie leisten sich keinen Sondergebrauch, der auch besondere Kosten verursacht. Man hat schon das Recht, bei Grundsteuer und Grunderwerbssteuer nach dem „warum“ zu fragen. Die Überlegung, dass es sich jemand leisten konnte, Grundstück und Haus zu bezahlen und somit noch etwas drauflegen kann, stößt bestimmt auf Grundsätze von Recht und Gerechtigkeit. Das kommt nicht erst zum Ausdruck, wenn eine Familie, die 14.000 Euro zahlen soll, damit überfordert wird. Dieses ist schon Ausbeutung.

Heribert Stallmeister, Wolfsburg

Und wer streikt, wird noch beschimpft

Zum Leserbrief „Die Sonderzahlung reicht nicht aus“ vom 4. Juli:

So, Beamte leben von Almosen. Ich hätte als Rentner auch gerne „Almosen” (Pension). Die wertschöpfende Arbeitnehmerschaft hat auch schlecht bezahlte Lohngruppen, auch die müssen sich ständig rechtfertigen.

Wenn die dann mal zur Durchsetzung ihrer Forderungen streiken, somit Einbußen bei Gehalt und Rente riskieren, werden die im Allgemeinen auch noch beschimpft. Und da muss man dann lesen, dass die Pensionen – wie auch bei Politikern – automatisch erhöht werden, was eine echte Steigerung gegenüber der Anpassung bei Renten bedeutet.

Gerhard Sander, Salzgitter

Ist dem Kulturminister unsere Region egal?

Zu „Landeskabinett verweigert Geld für Junges Staatstheater“ vom 12. Juli:

Da hätte man fast glauben können, der Ministerpräsident Weil fühle sich in unserer Region wohl. Hier geht er im Elm wandern, besichtigt Windräder und schwingt euphorische Lobeshymnen. Zufälligerweise ist er hier immer vor Wahlen unterwegs.

Jetzt lässt er zu, dass das Braunschweiger Staatstheater nicht einmal zehn Prozent von bereitgestellten 26 Millionen Euro erhält, um wichtige Jugendarbeit fortführen zu können. Das heimische Staatstheater in Hannover dagegen kann sich über einen Geldsegen freuen. Entweder sind Weil und seinem Kulturminister Thümler das Braunschweiger Land ziemlich egal oder unsere Abgeordneten sind in Hannover ziemlich erfolglos.

Marc Röthig, Königslutter

E-Mobilität können wir sofort abhaken

Zu „,Alle Alarmglocken müssen schrillen’“ vom 5. Juli:

Was mich an Berichten zur sogenannten Klimakatastrophe stört, ist, dass die bereits um 1850 formulierten beiden Hauptsätze der Wärmelehre nie erwähnt werden, deren erster lautet: „Die Energie eines abgeschlossenen Systems ist konstant.“ Dieses abgeschlossene System ist unser Globus. Jedes Energiequantum, das hier der Erde entnommen wird, bleibt unser Erbe. Als um 1900 der massive Kohleabbau in England und im Ruhrgebiet begann, um die Dampfloks zu befeuern, befürchtete man bereits den sogenannten „Wärmetod der Welt“. Inzwischen ist die Aufnahmefähigkeit unseres Globus schon seit Jahre weit überschritten, so dass es mit der Temperatur nur noch die Richtung nach oben gibt. Die Elektromobilität können wir sofort abhaken.

Dr. Karlheinz Raetz, Braunschweig