„Europa braucht strikt kontrollierte Außengrenzen“

Zu „,Wer AfD als Denkzettel wählt, macht einen Fehler’“ vom 2. Mai:

Ein vereintes Europa war und ist die Basis für den Frieden auf unserem Kontinent. Wer dies – wie die AfD – infrage stellt, ist für mich nicht wählbar. Europa braucht aber auch strikt kontrollierte Außengrenzen, um den Wegfall der EU-Innengrenzen zu ermöglichen. Europa muss alles tun, um seinen Bürgern Sicherheit und Schutz zu bieten.

Ich werde bei der Europawahl das „kleinste Übel“ wählen. Dies sind weder die AfD noch die bekannten rot-grün-ideologischen Traumtänzer beziehungsweise Meinungs- und Tugendterroristen.

Uwe Marquardt, Braunschweig

Ebenfalls dazu:

Sollten die Gewerkschaften nicht eher davor warnen, „Arbeitsplatzvernichtungsparteien“ zu wählen? Wer den individuellen Autoverkehr am liebsten abschaffen möchte, kann doch für einen VW-Arbeiter nicht wählbar sein. Auch Parteien, die von der Fridays-for-Future-Bewegung begeistert sind, sollten Arbeitnehmer in der Industrie kritisch sehen.

Der geforderte Kohleausstieg wird viele Arbeitsplätze in unserem Land kosten. Die Maßnahmen zum Klimaschutz beachte ich schon lange: Mülltrennung, blühende Gärten, nachhaltige Kleidung und Obst und Gemüse aus der Region sind für mich nicht erst seit Auftreten von Greta Thunberg selbstverständlich.

Rosemarie Kautz, Cremlingen

Zum Leitartikel „Mehr Kühnerts!“ vom 3. Mai:

Herr Kühnert hat bereits als junger Mann erkannt, dass es so nicht weitergeht. Bei mir hat das leider etwas länger gedauert. Wir befinden uns historisch in der Spätphase des Kapitalismus. Wir brauchen eine neue, menschlichere und soziale Weltordnung, wo Gewinne nicht wichtiger sind als unsere Natur und die Versorgung von Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen eine Aufgabe der Gesellschaft ist und nicht profitorientierten Unternehmen überlassen. Dies können wir aber nur erreichen, wenn die Politik wieder das Primat anstrebt und den Mensch und seinen Planeten in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt. Wir brauchen viel mehr Kühnerts. Das hat auch nichts mit Sozialismus zu tun, sondern ist eine Frage des Überlebens.

Matthias Krumnow, Salzgitter

Ebenfalls dazu:

Aus meiner Sicht stecken wir bereits in vieler Hinsicht in einem rücksichtslosen, ausufernden Kapitalismus fest. Die Soziale Marktwirtschaft geht doch längst an Krücken.

Wie blind muss man eigentlich sein, um das zu verkennen? Ich begrüße daher neue – auch radikale – Denkanstöße, die den Finger in die Wunde drücken. Mehr Kühnerts? Braucht das Land!

Bernadette Reupke, Isenbüttel

Zu „Was bringt eine CO2-Steuer?“ vom 25. April:

Man sollte mit der Einführung der CO 2 -Steuer nicht so lange warten. Als Entlastung für die Bevölkerung könnte man Ende des Jahres die Grundsteuer streichen. Die zusätzlichen Einnahmen der Steuer müsste man als Ausgleich auf die Gemeinden verteilen. Die CO 2 -Steuer müsste man so festlegen, dass man mit ihr auch einen Effekt erzielt. Man könnte zum Beispiel Inlandflüge verteuern und Fahrzeuge mit großem Hubraum mehr versteuern.

Karl-Heinz Wunderling, Lehre

Zu „Eigenständige Landessparkasse: IHK und Grüne unterstützen Kommunen“ vom 4. Mai:

Kaum nachvollziehbar ist, dass IHK-Präsident Helmut Streiff eine eigenständige Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) als am besten für die Region bezeichnet. Worin liegen die Gründe, dass sich im Süden die Sparkasse Goslar-Salzgitter mit Hildesheim zusammengetan hat und im Norden die Sparkassen Wolfsburg-Gifhorn mit Celle den Zusammenschluss ganz aktuell beschlossen haben?

Die Begründungen, die die Verwaltungsräte für die Zusammenschlüsse angeführt haben, müssten 1:1 auch für die Landessparkasse gelten – die Region Braunschweig (inklusive Wolfenbüttel und Helmstedt) ist keine Insel.

Die BLSK wird zu klein sein, sich autonom behaupten zu können. Das heißt, binnen kurzer Zeit müsste sich die Landessparkasse dann nach Norden oder Süden orientieren, was natürlich wiederum mit Restrukturierungskosten verbunden wäre – ein Bärendienst für Wirtschaft und Region.

Klaus Rüdiger Staats, Bahrdorf

Zu „Allianz der Rechten gegen Europa“ 7. Mai:

Angesichts der Prognosen sollte man sich doch fragen, wie es möglich ist, dass diese rechte Allianz plötzlich erstarkt ist. Ist es das bessere Programm für Europa? Nein, es ist ein Signal der Menschen, die mit dieser Politik nicht mehr einverstanden sind. Angefangen bei der Wirtschaft und Sozialpolitik, die Millionen von Sparern um ihre Altersversorgung gebracht haben, bis hin zur Migrationspolitik und der daraus resultierenden Sicherheitspolitik, die Europa gespalten haben. Dann gehören natürlich auch unsinnige Gesetzesvorlagen dazu, die letztendlich bestimmen, wie lang eine Salatgurke sein darf und welche Krümmung eine Banane haben muss. Und dann der ständige Umzug zwischen Brüssel und Straßburg. Vielleicht setzt sich mal jemand hin und berechnet, welchen Schaden man diesen europäischen Bürgern in der Vergangenheit zugefügt hat – bis hin zu den Sitzungsgeldern, für die man sich Freitags noch einträgt, um dann sofort nach Hause abzureisen.

Karl Kurz, Salzgitter