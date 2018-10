„Eine Rückholung ist nicht möglich“

Ein Radlader kippt in der Asse Fässer mit radioaktivem Müll in eine Kammer: ein Foto mit Symbolwirkung.

Zum Gastkommentar „Asse – noch lange eine Zumutung“ vom 15. Oktober:

Herr König (Präsident des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit) fordert Klartext. Dann sollte auch er Klartext reden, auch wenn es alles andere als populär ist. Akademische Diskussionen, die sich letztendlich nur in philosophischen Allgemeinplätzen verlieren, helfen nicht weiter. Wir brauchen zum Beispiel kein Zwischenlager an der Asse, weil wir bereits ein Endlager in (!) der Asse haben. Achtung, jetzt Aufschreie der Empörung aus allen Himmelsrichtungen! Wer die Fotos der verbeulten und zum Teil schon geborstenen Fässer kennt, weiß, dass eine Rückholung nicht möglich ist, auch wenn wir uns das noch so sehr wünschten. Die Wolfenbütteler Landrätin Frau Steinbrügge weiß das, die zuständigen Ämter und Behörden wissen das und die Bürgerinitiative weiß das im Grunde ihres Herzens auch. Die noch unversehrten Fässer werden auch noch zerfallen in der Umgebung, in der sie lagern: Wasser, Salz und Wärme.

Der Staub auf den Fässern sei radioaktiv belastet, hieß es vor Kurzem. Was für eine Überraschung! Wenn ich geduscht habe, bin ich nass – was für eine Überraschung!

In circa 160 000 Jahren ist die Strahlung mittelradioaktiven Mülls noch halb so hoch wie heute. Niemand weiß zwar, was denn genau in der Asse lagert, aber hoch radioaktiver Müll sei nicht dabei. Das müssen wir wohl jetzt erst einmal glauben, oder? Was sind das für Zeiträume, von denen wir da reden. Das eigentliche Problem ist der Berg selbst, der sich bewegt, und das dann radioaktiv verseuchte Wasser. Wer will es einsperren?

Das Kind wird nicht in den Brunnen fallen, sondern es ist bereits in den Brunnen gefallen. Man sollte den Anwohnern die Wahrheit sagen, auch wenn sie unbequem ist. Irgendwann in naher Zukunft wird die Gegend um die Asse sowieso evakuiert werden müssen.

Werner Knurr, Hornburg