Den Zustand der Atommüll-Fässer kennt noch keiner

Wo liegt voraussichtlich die Ursache? Undichte Fässer? Das fragt unser Leser Hans-Joachim Brunke aus Gifhorn Die Antwort recherchierte Andre Dolle Am Ende der Einlagerungszeit in den 70er Jahren nahmen es die Mitarbeiter des Atommüll-Lagers Asse nicht so genau. Sie kippten die berühmten gelben...