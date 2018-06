Bundeswehr-Übung in der Altmark setzt Heide in Brand

Braunschweig. 40 Hektar Heide stehen am Mittwochabend in Sachsen-Anhalt in Flammen. Der Rauch des Feuers zieht bis nach Braunschweig. Auch am Donnerstag brennt es auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr.