Braunschweig. Schlager, Pop, Klassik: Im Harz finden in diesem Sommer mehrere verschiedene Open-Air-Veranstaltungen statt. Das sind elf von ihnen.

Sommerzeit ist Open-Air-Zeit: Wenn bekannte Musik-Acts unter freiem Himmel auftreten und ihnen Tausende vor der Bühne zujubeln, weckt das Glücksgefühle – auf beiden Seiten. Im Harz gibt es in den kommenden Sommermonaten mehrere Konzerte und Festivals, bei denen sicher Emotionen geweckt werden. Das Rockharz mit Judas Priest und Bruce Dickinson als Headliner ist bereits ausverkauft. Doch es gibt auch noch Veranstaltungen, für die Tickets verfügbar sind. Wir stellen elf von ihnen vor. Haben Sie schon von allen gehört?

1) Giovanni Zarrella am 17. August auf dem Marktplatz Quedlinburg

Zum Sommer-Open-Air auf dem Marktplatz Quedlinburg gastiert in diesem Jahr Giovanni Zarrella. Seine TV-Show sehen regelmäßig Millionen, die letzten Alben „Ciao!“ und „Per sempre“ kamen auf Platz 1 der Charts, das Album „La vita è bella“ erreichte Doppel-Platin. Am Samstag, 17. August tritt der smarte 45-Jährige mit seiner Band und vielen Popschlagern im Gepäck auf. Zarrella steht seit mehr als 20 Jahren auf der Showbühne. 2001 wurde er anlässlich der Sendung „Popstars“ in die Band Bro‘Sis hineingecastet. Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es bei Quedlinburg-Info und anderen Vorverkaufsstellen ab 65,50 Euro.

Giovanni Zarrella singt am 17. Augustauf dem Marktplatz in Quedlinburg. © dpa | Henning Kaiser

2) Mark Forster am 9. August und Alex Christensen am 10. August auf der Herrenbreite Aschersleben

Einen musikalischen Doppelschlag gibt es am Freitag, 9., und Samstag, 10. August, in der grünen Lunge Ascherslebens, der Herrenbreite. Mark Forster und Alex Christensen treten vor bis zu 10.000 Fans auf. Der platin- und goldgekönte Forster, der seine letzten vier Alben allesamt in den Top3 der Charts platzierte, macht den Anfang. Sein aktuelles Album lautet „Supervision“. Der Abend mit dem Musiker beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es bei Eventim und anderen bekannten Vorverkaufsstellen ab 66,50 Euro. Einen Tag später stehen die 80er und 90er im Fokus. Neben Alex Christensen stehen Fab Morvan von Milli Vanilli und DJ Tomekk auf der Bühne. Karten gibt es ab 39 Euro auf Reservix und Co.

Mark Forster stellt sein Album „Supervision“ und seine großen Hits am 9. August in Aschersleben vor. © dpa | Frank Hammerschmidt

3) Yellow Jockey mit Nico Santos am 2. August, Wincent Weiss am 3. August und The BossHoss am 4. August auf der Galopprennbahn Bad Harzburg

Eine musikalische Premiere gibt es Anfang August in Bad Harzburg: Auf der Galopprennbahn finden drei Konzerte unter dem Projektnamen Yellow Jockey statt. Die ehemaligen Veranstalter des Miner‘s Rock in Goslar haben für die erste Auflage in der Nachbarstadt drei deutsche Top-Künstler gewonnen: Nico Santos macht am Freitag, 2. August, den Anfang, Wincent Weiss kommt einen Tag später vorbei, The BossHoss komplettieren die Sause dann am Sonntag, 4. August. Die Resonanz ist schon prima. Noch sind Karten verfügbar. Unter anderem bei der Konzertkasse für Santos ab 58,75 Euro, für Weiss ab 56,75 Euro, für The BossHoss ab 59,75 Euro.

Wincent Weiss singt am 3. August auf der Galopprennbahn Bad Harzburg. © FMN | Stefan Lienert

4) Die Zauberflöte – Klassik-Open-Air am 8. August vor der Kaiserpfalz in Goslar

In den vergangenen Jahren fanden vor der Kaiserpfalz in Goslar auch schonmal Popkonzerte statt, in diesem Jahr präsentiert die Prager Festspieloper am Donnerstag, 8. August, auf dem Gelände Wolfgang Amadeus Mozarts Klassiker „Die Zauberflöte“. Die Königin der Nacht, Papageno und Prinz Tamino sind drei Protagonisten, mit denen die Zuschauer an dem Abend in Kontakt treten werden. Die Oper beginnt um 20 Uhr. Karten für den besonderen Abend sind verfügbar ab 57 Euro bei Reservix und anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

5) Dieter Bohlen am 16. August und Leony sowie ClockClock am 17. August auf der Bleichestelle Osterode

Diese Nachricht sorgte im Dezember für Verblüffung: Dieter Bohlen tritt am Freitag, 16. August, auf der Bleichestelle in Osterode und bringt die großen Hits von Modern Talking noch einmal zu Gehör. Er feiert mit seiner Band die 40-jährige Gründung des Kultduos. Ein Knüller beim „Live am Harz“-Open-Air, das mitten im Wohngebiet stattfindet. Einen Tag später treten die Newcomer Leony und ClockClock auf. Karten für Dieter Bohlen gibt es bei Reservix ab 70,50 Euro, für das Doppelkonzert einen Tag später, das ebenso gegen 20 Uhr starten soll, kosten die Karten 58 Euro.

Dieter Bohlen lässt am 16. August in Osterode Modern Talking wieder aufleben. © dpa | Jörg Carstensen

6) Max Giesinger am 21. Juni, Alice Cooper am 22. Juni und Sarah Connor am 24. August auf der Waldbühne Northeim

Drei Konzertkracher bietet die Northeimer Waldbühne in diesem Jahr: Max Giesinger macht am Freitag, 21. Juni, den Anfang. Der Künstler, der bei „The Voice of Germany“ erste Erfolge feiern konnte und mit „80 Millionen“ den Song zur Fußball-EM 2016 schrieb, gastiert gemeinsam mit Elif auf dem Open-Air-Juwel. Einen Tag später übernimmt Schockrocker Alice Cooper, der im vergangenen Jahr mit den Hollywood Vampires in Wolfsburg für Furore sorgte. Sarah Connor beschließt dann am Samstag, 24. August, die Konzertsaison. Karten gibt es noch für alle Shows. Für Max Giesinger und Elif kosten sie 61,60 Euro, für Alice Cooper liegt der Preis bei 85 Euro, für Sarah Connor beträgt er 77.45 Euro.

Max Giesinger rockt 2024 beim Sommer-Open-Air auf der Waldbühne Northeim. © dpa | Hendrik Schmidt

7) Tim Bendzko, Juli und Keimzeit beim MDR Harz-Open-Air am 7. September im Bürgerpark Wernigerode

Nach einem Jahr Pause findet 2024 wieder das MDR Harz-Open-Air statt. Als Top-Acts treten im Bürgerpark Wernigerode Tim Bendzko und Juli auf. Außerdem mit dabei: die Rockmusiker von Keimzeit und die Hongkuchenpferde, die Musik für die ganze Familie bieten. Los geht das Programm um 16 Uhr. Karten gibt es ab 29 Euro, Kinder zwischen 7 und 16 Jahren bezahlen 15 Euro, Besucher bis 6 Jahren sind frei. Online gibt es die Karten zum Beispiel unter Reservix.

Tim Bendzko ist Top-Act beim MDR Harz-Open-Air in Wernigerode. © dpa | Sebastian Gollnow

8) Bilderbuch, Kaffkiez und mehr bei Rocken im Brocken vom 1. bis zum 3. August in Oberharz am Brocken

Seit 2007 findet jährlich in dem Örtchen Elend bei Sorge das Rock- und Indie-Festival Rocken im Brocken statt. Ein paar tausend Menschen sind regelmäßig dabei. In diesem Jahr gehören zum Beispiel Bilderbuch, Kaffkiez, Team Scheisse, Das Lumpenpack und Bruckner zum Line-Up. Karten gibt es online aktuell ab 129 Euro. Die Idee, das Rocken am Brocken zu veranstalten, stammt von ehemaligen Studenten der Hochschule Harz in Wernigerode. Das Rocken am Brocken wird heute von fast 300 ehrenamtlichen Helfern organisiert und ausgerichtet. Karten gibt es online an dieser Stelle.

Bei Rocken am Brocken gehört Bilderbuch in diesem Jahr zu den größten Namen. © dpa | Marius Becker

9) Deine Cousine, Engst und Liedfett bei Rock am Beckenrand vom 30. bis 31. August in Wolfshagen im Harz

Noch ist der Headliner geheim, in den nächsten Wochen soll das Line-Up zu Rock am Beckenrand aber stehen. Am 30. und 31. August findet im Waldfreibad in Wolfshagen im Harz die Veranstaltung statt, die der gemeinnützige Verein Rock am Beckenrand organisiert. In der Vergangenheit traten dort Acts wie Zebrahead, Die Schröders, Antilopen Gang, Madsen und Royal Republic auf. In diesem Jahr sind bislang unter anderem bestätigt: Deine Cousine, Engst, Liedfett und Mandelkokainschnaps. Tickets gibt es ab 79,75 Euro an dieser Stelle.

10) Juliet Fox, Alex Stein und Niconé beim Hexenwerk-Festival vom 25. bis 27. Juli im Motorpark Elbingerode

Zum elften Mal findet in diesem Jahr in Elbingerode das Hexenwerk-Festival statt. Das Technoevent mit subkulturellen Künstlern aus den Bereichen Techno und House findet vom 25. bis 27. Juli im Motorpark Elbingerode statt. Unter anderem sind bislang Juliet Fox, Thomas Chumacher, Gregor Tresher, Alex Stein und Niconé bestätigt. Die Veranstalter versprechen mitten im Harz eine Welt aus Mythen, Sagen und elektronischer Musik. Karten gibt es für 104,90 Euro online.

11) OP3, Bucketlist und Fox and the stolen Gesse bei Pfauenteiche Rocken am 6. Juli in Clausthal-Zellerfeld

Das dürfte der größte Geheimtipp in unserer kleinen Auflistung sein: Am Samstag, 6. Juli, findet an den Pfauenteichen in Clausthal-Zellerfeld das kleine Festival Pfauenteiche Rocken statt. Bei freiem Eintritt gibt es neben Live-Musik der Bands OP3, die Lieder von Manowar, Judas Priest und Iron Maiden covern, Bucketlist, die harten Metalcore bieten, und Fox and the stolen Gesse, die Stücke der Classic-Rock-Stücke von AC/DC, Motörhead und Guns‘N Roses und Co. auch Versorgung, zum Beispiel in Form einer Cocktailbar. Die Veranstaltung findet bereits zum 18. Mal statt.

