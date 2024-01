Bad Harzburg. „Yellow Jockey“-Premiere: Mehr als 10.000 Menschen werden im Sommer zu den drei Open-Air-Shows erwartet. Dieser Mega-Act ist ein Wunsch für die Zukunft.

Nach 13 Jahren Pause verwandelt sich die Galopprennbahn in Bad Harzburg im Sommer wieder in eine Konzert-Arena: 2010 und 2011 war stars@ndr2 mit Sunrise Avenue, Simple Minds und Ich&Ich als Zugpferden zu Gast, die damalige Feuertaufe als Freiluft-Konzertgelände vor jeweils 25.000 Menschen geriet zum Erfolg. Am ersten Augustwochenende kommen mit Nico Santos, Wincent Weiss und The BossHoss drei deutsche Top-Acts in den Harz. „Yellow Jockey“ haben die Veranstalter das Drei-Tages-Event genannt. Und schon ein halbes Jahr vor den Shows sind die Veranstalter, die Macher des ehemaligen „Miner‘s Rock“ in Goslar, sehr zufrieden: „Schon jetzt können wir sagen, dass das Konzert von Wincent Weiss das größte ist, was wir bisher veranstaltet haben. Rekord in Bad Harzburg also“, erklärt Jens Vogel, der für Sponsoring und Kooperationen zuständig ist, vom Veranstalter-Sextett, zu dem noch Christian Burgart (Booking und Geschäftsführung), Sören Behme (Finanzen und Geschäftsführung), Arek Szczesniak (Sponsoring, Kooperationen und Genehmigungen), Giovanni Graziano (Grafik und Homepage) und John Callies (Logistik, Technik und Gastronomie) gehören.