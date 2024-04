Hannover. Insgesamt etwa 25.000 Menschen werden Donnerstag und Freitag in der ZAG-Arena erwartet. Die Veranstalter haben wichtige Bitten an die Konzertbesucher.

Alles begann am 17. September mit einem Laserstrahl. In zwölf Städten war er zu sehen und kündigte an: Diese Orte gehören zur großen Arena-Tournee 2024 von Apache 207. Auch Hannover war dabei. Gleich zwei Shows der lang erwarteten Konzertreihe finden in der ZAG-Arena statt. Beide sind restlos ausverkauft. Schon wenige Stunden nach dem Vorverkaufsstart im September waren alle etwa 25.000 Karten für die Auftritte am 2. und 3. Mai weg. Auch das Mini-Kontingent, das die Veranstalter vor ein paar Tagen noch in den Verkauf gaben, war rasch ausgebucht. Da ist es auch egal, dass die Tickets diesmal allesamt personalisiert sind. Die Spannung ist groß: Welche Songs hat Apache 207 im Gepäck? Gibt es Überraschungen? Gar Überraschungsgäste?

Apache 207 und Ayliva heimsen mit „Wunder“ neuen Rekord ein

Wird vielleicht sogar Ayliva vorbeischauen, mit der Apache 207 zu seinem neuen Song „Wunder“ einen Streamingrekord aufgestellt hat? Am Freitag wurden 3,3 Millionen Abrufe gezählt, so viele wie noch nie an einem Releasetag. Wird der Song passend zum Tourauftakt ab Freitag auf Platz 1 in den Single-Charts stehen? Es sieht gut aus.

Für die Performance seines Über-Hits „Komet“ suchte Apaches Management Duett-Partner, für jede der 24 Shows einen anderen. Auch die seien mittlerweile alle gefunden, teilt Feder Musik mit. „Im Apache-207-Camp laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren“, heißt es aus Ludwigshafen.

Um 17.30 Uhr öffnen sich am 2. und 3. Mai die Tore der ZAG-Arena, um 18.30 Uhr soll es jeweils losgehen, so schreibt es der lokale Veranstalter Hannover Concerts auf seiner Homepage. Ungewöhnlich: Die Medien sind am ersten Showtag nicht erwünscht, werden erst zum 3. Mai eingeladen. Werden beim Tourauftakt etwa noch ein paar allerletzte Tanzmoves und Abläufe gefixt?

Apache 207 in Hannover: zusätzliche Bahnen zu den Konzerten

Das Konzertticket gilt ab 15.30 Uhr im gesamten GVH-Gebiet als Fahrschein für Busse und Bahnen. Die Straßenbahnlinie 6 der Üstra fährt an beiden Konzerttagen zwischen Steintor und Expo-Plaza verstärkt. Etwa alle fünf Minuten kommt zwischen 17.12 und 17.52 Uhr eine S-Bahn, die die Konzertbesucher zur Halle bringt. Zurück geht es dann etwa alle 15 Minuten.

Wichtig außerdem: Wegen der Ticket-Personalisierung bitten die Veranstalter, einen Ausweis mitzubringen. Es besteht die Möglichkeit der Ticket-Umpersonalisierung, entweder im Vorfeld via Eventim oder vor Ort. Vor Ort muss allerdings mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Die Umpersonalisierung kostet zehn Euro pro Ticket.

Die Fans werden zudem gebeten, rechtzeitig zur Show anzureisen und längere Wartezeiten beim Einlass (Bodycheck, Taschenkontrollen) zu verhindern. Gegenstände wie Handy, Schlüssel, Portemonnaie und Co. sind erlaubt, Taschen größer als DIN-A4 müssen draußen bleiben. Achtung: In und außerhalb der Halle gibt es keine Möglichkeit zur Abgabe größerer Taschen.