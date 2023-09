Apache 207 startet Tour 2024 in Hannover: Ticketverkauf beginnt

Schnell sein lohnt sich: Wenn heute um 16 Uhr die Tickets für die Arena-Tournee von Rapper Apache 207 in den freien Vorverkauf gehen, sollten die Interessenten nicht lange zögern. Die Konzerte des Mega-Stars sind in der Regel schnell ausverkauft. Gleich zweimal, am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Mai, tritt Apache 207 in der ZAG-Arena Hannover auf. Es sind die Auftaktkonzerte seiner Arena-Tournee, die am 5. und 6. Juni mit zwei Heimspielen in der Mannheimer SAP-Arena enden. Insgesamt will der 25-Jährige in zwölf Städten auftreten. Mit einem Laserstrahl am Himmel kündigte er seine Auftritte an. Nach seinem Konzert im Juni auf der Expo-Plaza kehrt der Rapper also wieder zurück nach Niedersachsen.

„Es gibt nichts Schöneres, als meine Musik vor einem energiegeladenen Publikum zu performen“, erklärte der Künstler. „Es war klar, dass wir nach der überwältigend positiven Resonanz auf die Open-Air-Tour noch einmal losziehen wollen!“

Durchaus feurig wird es, wenn Apache 207 auf der Bühne steht. Foto: Hannes P Albert / dpa

Ticket-Personalisierung bei Arena-Tour von Apache 207

Auf seiner Instagram-Seite informiert das Apache-Team, dass es eine Personalisierung für die Tickets der Hallentour geben werde. Beim Erwerb der Tickets bei Eventim müssen die Käufer ihren Vor- und Nachnamen der Person eintragen, für die das jeweilige Ticket bestimmt ist. Die Tickets könnten im Nachhinein nur gegen eine Bearbeitungsgebühr umpersonalisiert werden, heißt es da.

Der gebürtige Mannheimer, der bürgerlich Volkan Yaman heißt, gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Sein Hit „Roller“ katapultiere ihn im Jahr 2019 an die Spitze der Charts. Seine Single „Komet“, die er Anfang des Jahres mit Udo Lindenberg herausgebracht hatte, ist der Nummer-Eins-Hit, der sich in Deutschland am längsten ganz oben hielt. Bislang platzierte er sich 21 Wochen an der Spitze der Charts.

Komet Apache 207

Damit pulverisierte es den Bisher-Rekord von Matthias Reims „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ aus dem Jahr 1990, das Stück kam auf „nur“ 16 Wochen. Im Juni brachte der Musiker sein drittes Album „Gartenstadt“ heraus, das nach einem Ludwigshafener Stadtteil benannt ist, in dem er aufgewachsen ist – und auch auf Platz 1 erreichte.

Für Hannover steht jetzt ein weiteres Konzert-Highlight für das nächste Jahr fest. Am 21. und 22. Juni finden die bisher bestätigten Stadion-Konzerte von Roland Kaiser und Peter Maffay statt.

