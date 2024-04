Hannover. Deutschlandtour-Auftakt in Hannover: Der US-amerikanische Weltstar tritt im Mai 2025 in der ZAG-Arena auf. So viel kosten die Tickets.

Spektakuläre Konzertbestätigung am Montagnachmittag: Weltstar Billie Eilish kommt im Mai 2025 nach Niedersachsen. Am 2. Mai des kommenden Jahres tritt die heute 22-jährige US-Amerikanerin in der ZAG-Arena Hannover auf. Die Gewinnerin von neun Grammys und zwei Oscars (Filmsongs für „Barbie“ und „James Bond: Keine Zeit zu sterben“) startet ihre vierteilige Tour durch Deutschland mit weiteren Shows in Berlin und Köln (zweimal) bei uns in der Region. Die kleine Konzertreise unter dem Motto „Hit me hard and soft“ ist benannt nach ihrem dritten Album, das am 17. Mai erscheinen soll. Ihre bisherigen Werke „When we all fall asleep, where do we go?“ und „Happier than ever“ stürmten weltweit in den Charts ganz nach vorne und heimsten hier und da auch Mehrfach-Platin ein. Bei Spotify und Youtube klicken Millionen ihre Songs an. Karten für die Show in Hannover kosten zwischen 70,85 und 151,35 Euro – inklusive Gebühren.

Billie Eilish: Presale für kleinen Kundenkreis startet am Dienstag

Der Vorverkauf ist wie so häufig bei solchen Weltstars mehrstufig. Erstzugriffsrecht haben die Kunden von Telekom, RTL+ – und die Besitzer einer American-Express-Kreditkarte. Sie dürfen ein begrenztes Kontingent in der gut 12.000 Menschen fassenden Arena bereits ab Dienstag, 30. April, um 15 Uhr erwerben. Ab Donnerstag, 2. Mai, ebenfalls 15 Uhr, geht dann der Ticketmaster-Presale los, ehe der allgemeine Vorverkauf am Freitag, 3. Mai, um 15 Uhr startet.

Viele Nachhaltigkeitsprojekte bei der Show in Hannover – wiederverwendbare Wasserflasche mitbringen

Billie Eilish will auf der Welttournee, die bereits im September in Nordamerika startet und im Februar in Australien fortgesetzt wird, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen, die bereits zu Spenden von mehr als einer Million Dollar für Umweltprojekte geführt haben, fortsetzen. Wie der Veranstalter Live Nation mitteilt, werden sogenannte Eco-Villages aufgebaut, um die Fans für die Umweltaktion zu begeistern. Außerdem soll durch die Tourpartner Einwegplastik reduziert oder abgeschafft und Deponieabfälle durch Kompostierung und Recycling vermieden werden, dazu soll es bei allen Konzerten pflanzliche Lebensmittel zu kaufen geben. Die Besucher werden außerdem aufgerufen, eine leere, wiederverwendbare Wasserflasche mitzubringen. Nachfüllstationen für Wasser soll es ebenso in den Hallen geben.

