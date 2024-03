Hannover. Wegen eines Schauspielerstreiks findet das Konzert in der ZAG-Arena später statt. Noch gibt es Restkarten für die Show.

Thirty Seconds To Mars haben heute die Verschiebung einiger ihrer Tourdaten für Europa und Großbritannien 2024 bekanntgegeben. Betroffen ist unter anderem das Konzert in der ZAG-Arena Hannover, das ursprünglich am 27. April stattfinden sollte. Neuer Termin ist der 15. Juni. Betroffen ist auch das Konzert in Köln. Es findet nun am 16. Juni und nicht mehr am 29. April statt. „Aufgrund des Schauspielerstreiks der SAG-AFTRA und der daraus resultierenden Verzögerungen in Jareds Zeitplan für Dreharbeiten an Filmen wurden einige der Termine für Europa und Großbritannien unserer Seasons-World-Tour verschoben. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten. Wir können es kaum erwarten, Euch alle bald wieder auf Tour zu sehen. Vielen Dank für Euer Verständnis.“ Karten gibt es unter anderem bei Eventim und Ticketmaster ab 60 Euro.

Zu dem, was die Fans bei den Shows erwarten können, sagt die Band: „Diese Tour feiert alle unsere Fans – egal, ob ihr uns in den Studentenwohnheimen der frühen 2000er Jahre, in der Alternative-, Rock- oder Emo-Szene oder heute auf Tiktok entdeckt habt. Unsere Setlists werden Klassiker, die wir seit Jahren nicht mehr gespielt haben, sowie alle Hits aus den verschiedenen Seasons of Mars enthalten.“

Mit Platin ausgezeichnet: Das sind Thirty Seconds To Mars

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Band, bestehend aus den Brüdern Jared und Shannon Leto, meldete sich mit ihrem sechsten Studioalbum „It‘s The End Of The World But It‘s A Beautiful Day“ zurück. Das Album läutet eine neue Ära für die Band ein, eine Ära, die nicht nur die dunklen Seiten der menschlichen Erfahrung ergründet, sondern auch die Hoffnung, eine fesselnde Erinnerung daran, dass selbst im Angesicht von scheinbar unüberwindbaren Hindernissen noch Schönheit in der Welt zu finden ist. Die Leadsingle „Stuck“ stieg offiziell direkt auf Platz 1 der Alternative-Radiocharts ein und wurde in Italien ein Top-10-Hit, der den schnellsten Chartaufstieg in der Laufbahn der Band verzeichnete. Der Namensgeber der Tour und die aktuelle Single „Seasons“, die in die Top 3 der deutschen Airplay-Charts kam, stellt die Frage, ob wir Veränderungen, wenn wir durch die vielen verschiedenen Jahreszeiten des Lebens gehen, annehmen können.

