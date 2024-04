Wolfsburg. Von Silbermond bis James Blunt: Ab dem 21. Juni gibt es in der Autostadt viele Konzerte und zusätzliche Freizeit-Angebote für die Familie. Das ist geplant.

Parallel zu den Sommerferien in Niedersachsen veranstaltet die Autostadt in Wolfsburg in diesem Jahr ihr zweites Sommerfestival mit besonderen Live-Konzerten und einem Rahmenprogramm für die ganze Familie. Auf zwei Bühnen, der größeren Lagunenbühne und der Porsche-Bühne, treten zwischen Ende Juni und Anfang August nationale und internationale Musik-Acts auf.

Das sechswöchige Festival beginnt am Freitag, 21. Juni. Silbermond startet am Folgetag mit dem musikalischen Reigen, den James Blunt am Sonntag, 4. August, beendet. Nachdem die Planungsphase bedingt durch zwei Pannen, dem Terminleak der US-Bluesrocker ZZ Top im Dezember und dem Programmleak vor ein paar Tagen, alles andere als ruhig verlaufen war, haben die Macher am Donnerstag das Programm vorgestellt. Diese 29 Acts treten im Sommer in Wolfsburg auf:

Samstag, 22. Juni, 20 Uhr Lagunenbühne: Silbermond

Donnerstag, 27. Juni, 18 Uhr Porsche-Bühne: Mario Biondi

Freitag, 28. Juni, 20 Uhr Lagunenbühne: Status Quo

Samstag, 29. Juni, 18 Uhr Porsche-Bühne: Kelvin Jones

Sonntag, 30. Juni, 20 Uhr Lagunenbühne: Katie Melua

Mittwoch, 3. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: The Great Guitars

Donnerstag, 4. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Lotte

Freitag, 5. Juli, 20 Uhr Lagunenbühne: Montez

Samstag, 6. Juli, 20 Uhr Lagunenbühne: Juli

Sonntag, 7. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Popa Chubby

Dienstag, 9. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Welshly Arms

Mittwoch, 10. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Stephen Triffitt

Donnerstag, 11. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Moyka

Freitag, 12. Juli, 20 Uhr Lagunenbühne: Jan Delay & Disko No. 1

Samstag, 13. Juli, 20 Uhr Lagunenbühne: ZZ Top

Dienstag, 16. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Alec Benjamin

Mittwoch, 17. Juli, 20 Uhr Lagunenbühne: Scooter

Donnerstag, 18. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Kennedy Administration

Freitag, 19. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Loi

Samstag, 20. Juli, 20 Uhr Lagunenbühne: Lena

Sonntag, 21. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Nils Landgren Funk Unit

Mittwoch, 24. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Al Di Meola

Donnerstag, 25. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: HE/RO

Samstag, 27. Juli, 20 Uhr Lagunenbühne: Michael Schulte

Dienstag, 30. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Tom Walker

Mittwoch, 31. Juli, 18 Uhr Porsche-Bühne: Birdy

Freitag, 2. August, 18 Uhr Porsche-Bühne: Blues Company

Samstag, 3. August, 20 Uhr Lagunenbühne: Álvaro Soler

Sonntag, 4. August, 20 Uhr Lagunenbühne: James Blunt

Dieses Rahmenprogramm für die Familie ist neu

Zusätzlich zu dem Musikprogramm bietet die Autostadt im Sommer auch zahlreiche Freizeitangebote für Familien an. Vieles ist neu, darunter der Familienbereich mit Spielwiese vor dem Volkswagen-Pavillon, außerdem ein großes Airtramp, ein Luftkissen mit drei Ebenen, auf dem sich die Kinder vor dem Kunden-Center vergnügen können. Überdies erstmals in diesem Jahr dabei: eine zwölf Meter hohe Kletterwand im Jenga-Style, die im Wasser steht und vier Personen gleichzeitig zur Verfügung steht.

Bekannt aus dem Vorjahr sind insgesamt mehrere acht Meter hohe Klettertürme mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen für Kinder ab acht Jahren, Jugendliche und Erwachsene, Loungeschaukeln auf dem Parkgelände und die Cool Summer Island mit einem Loungebereich, Sitz- und Liegemöglichkeiten am Sandstrand, kostenlose Fahrten in Schwan-Tretbooten und zwei neue Varianten von Elektrobooten, eine Sandinsel, die mit einer Seilfähre erreicht werden kann.

Schwan-Tretboote sollen auch in diesem Jahr beim Autostadt-Sommerfestival ihre Runden drehen. © regios24 | Sebastian Priebe

Das sagt Armin Maus, Vorsitzender der Autostadt-Geschäftsführung zum Programm

Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, wird in einer Pressemitteilung folgendermaßen zitiert: „Die Autostadt ist der perfekte Ort für die ganze Familie, um den Sommer zu genießen. Wir bieten unseren Gästen Live-Konzerte nationaler und internationaler Top-Acts, spannende und sportliche Aktivitäten sowie jede Menge erholsamer Momente: Eine Kombination, die so sicherlich nicht nur in der Region einmalig ist. Wir – meine Geschäftsführungskollegen Edith Gerhardt und Marco Schubert sowie das gesamte Autostadt-Team und ich – freuen uns, gemeinsam mit unseren Besucherinnen und Besuchern die Vielfalt des Sommers zu erleben.“

