Hannover. Der freie Vorverkauf für das Springsteen-Konzert im Juli in Hannover läuft. Die meisten Karten sind in wenigen Minuten verkauft.

Nun denn: Am Montag war bereits nach wenigen Minuten das gesamte Magenta-Prio-Kontingent von Tausenden Tickets vergriffen, heute ging der Kartenvorverkauf für die Show von Bruce Springsteen und seiner E-Street-Band am Freitag, 5. Juli, im Stadion Hannover in die zweite Runde. Seit zehn Uhr dürfen alle Interessierten mitmischen. Doch bereits nach wenigen Sekunden war es auch hier schwierig, an Tickets zu kommen.

Die großen Ticketanbieter Ticketmaster und Eventim etwa haben auf ihren Plattformen den Vorverkauf freigeschaltet. Zehntausende Tickets standen für das Konzert in der Heinz-von-Heiden-Arena zum Verkauf. Beide Anbieter hatten einen Warteraum vorgeschaltet. Bei Ticketmaster waren mehr als 40.000 Menschen in der Warteschlange. Bei Eventim kamen die Interessenten schneller auf die Seite.

Springsteen-Konzert im Juli ist erst das zweite seiner Karriere in Niedersachsen

Die 60.000 Karten für das Konzert in Nimwegen am 27. Juni etwa gingen vor ein paar Tagen in etwa einer Stunde weg. Wann wird Hannover ausverkauft sein? Wenige zusammenhängende Karten, vor allem aber Einzelkarten waren um 10.20 Uhr noch verfügbar. Das Konzert ist für Springsteen erst das zweite überhaupt in Niedersachsen: 2013 während der „Wrecking Ball“-Tour trat er zum ersten Mal in Hannover auf – vor 40.000 begeisterten Menschen.

Die Kartenpreise des freien Verkaufs sind ähnlich zu denen, die es am Montag im Prio-Verkauf für die Telekom-Kunden gab. Bei Eventim kosten die Karten bis zu 200,75 Euro. Die günstigsten liegen bei 75,75 Euro. Bei Ticketmaster gibt es zusätzlich Platintickets, die 469 Euro kosten.

Hohe Nachfragen auch bei Konzerten von Peter Maffay und Roland Kaiser in Hannover

Die Show von Bruce Springsteen ist der bisherige Abschluss eines starken Konzert-Hattricks in der Heinz-von-Heiden-Arena. Bereits Mitte Juni stehen dort die Schlagerlegenden Peter Maffay und Roland Kaiser auf der Bühne. Und auch dafür läuft der Vorverkauf bisher prima. Während bei Maffay der kleine Stehplatzbereich und die Sitzplätze im Innenraum und Unterrang quasi ausverkauft sind, gibt es für Kaiser zwar noch in allen Preiskategorien Karten. Insgesamt sind hier aber deutlich mehr Tickets verkauft – sieben Monate vor der Show ist bereits etwa drei Viertel des Kontingents weg. Niedersachsen kann sich im Sommer also auf drei große Konzert-Highlights freuen.