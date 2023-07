Hannover „50 Jahre – 50 Hits“: Roland Kaiser tritt am 21. Juni 2024 in der Heinz-von-Heiden-Arena auf. Ab wann es Tickets für das Konzert gibt.

Kultur in Niedersachsen

Konzert-Hammer in Hannover: Roland Kaiser gibt 2024 Stadionshow

Das ist ein Knüller! Nach dem umjubelten Doppel-Konzert von US-Superstar Pink vor wenigen Tagen steht nun das erste Stadionkonzert in Hannover im Jahr 2024 fest: Roland Kaiser wird am 21. Juni in der Heinz-von-Heiden-Arena auftreten. Vor knapp 50 Jahren stand der Sänger zum allerersten Mal auf der Bühne – heute füllt er die großen Arenen, gibt Open-Air-Konzerte vor zehntausenden Besuchern und wird von Kollegen und Publikum persönlich wie künstlerisch hochgeschätzt – über alle Genre-Grenzen hinweg.

Sein 50. Bühnenjubiläum wird Roland Kaiser mit einer ganz besonderen Live-Tournee feiern: Mit den größten Konzerten seiner Karriere auf ausgewählten Open-Air-Bühnen und zum ersten Mal auch in einigen Stadien. 2024, so verspricht es eine Mitteilung des Veranstalters Semmel, steht unter dem Motto: „RK50 | 50 Jahre – 50 Hits!“

50 Hits in zweieinhalb Stunden Stadionkonzert

Roland Kaiser, der so viele Hits hat wie wenige andere deutsche Künstler, verspricht: „Ich möchte bei meiner Jubiläumstournee meinem Publikum pro Show mindestens 50 Songs präsentieren, die jeder kennt und mitsingen kann. Mein Produktions-Team hat sich einige sehr besondere Dinge ausgedacht, mit denen wir in den zweieinhalb Stunden Live-Show in den großen Arenen sicher alle Fans überraschen werden.“

Tickets für das Konzert gibt es ab Montag, 31. Juli, ab 10 Uhr exklusiv bei Eventim. Der allgemeine Vorverkauf startet am Mittwoch, 2. August, ebenfalls ab 10 Uhr.

red

