Hannover Die einzigen beiden Stadionkonzerte des Jahres in Niedersachsen stehen an. Wir berichten ausführlich über die Show am Mittwoch in Hannover.

Kultur in Niedersachsen Ticker: Pink in Hannover – So verläuft der „Summer Carnival“

Das lange Warten hat ein Ende. Heute und Donnerstag macht Pinks „Summer Carnival“-Tour endlich Station in Hannover. Zehntausende Musikfans werden in der Heinz-von-Heiden-Arena dabei sein. Auch wir sind vor Ort, werden über die Entwicklungen des ersten Show-Tages im Ticker berichten.

15.44 Uhr: Sie stehen unabhängig von Pink auf gute Musik und Open-Air-Konzerte in Niedersachsen? Dann haben wir hier was für Sie: Die Autostadt hat am Freitag ihr sechswöchiges Sommerfestival gestartet. Max Giesinger und James Morrison waren schon da, am Samstag bestreiten die No Angels ihr einziges Open-Air in Deutschland in diesem Jahr. Mehr dazu steht an dieser Stelle.

15.38 Uhr: Und auch die ersten Fans sind mittlerweile eingetroffen. Es sind ja keine 90 Minuten mehr bis zum Einlass.

15.26 Uhr: Natürlich unüberhörbar: Der Soundcheck in der Heinz-von-Heiden-Arena für die beiden Musikabende läuft.

Soundcheck in der Arena für das P!nk-Konzert heute und morgen in #Hannover. #Pink — Ralph Stephan 🤝🏽 (@ralph_stephan) July 12, 2023

15.23 Uhr: Und jetzt mal Zeit für Erinnerungen. Das bisher letzte Stadionkonzert in Hannover fand 2019 statt. Damals waren 45.000 Fans während der „Beautiful Trauma World Tour“ dabei. Die Rezension von damals haben wir noch einmal ausgekramt, Sie finden sie hier.

15.11 Uhr: Das ist schon kurios: Eine Fangruppe hat für beide Konzerte in Hannover eine Aktion gestartet. Ziel war es, dass die Fans zum Song „I am here“ Knicklichter schwenken. Der Veranstalter gab grünes Licht. Stunden vor der ersten Show untersagte die Security von Pink jedoch die Aktion. Knicklichter seien Wurfgeschosse, hieß es, wie unsere Zeitung erfuhr. Alle Einzelheiten dazu und zur ursprünglich geplanten Aktion, finden Sie hier.

14.48 Uhr: Es sind nur noch etwas mehr als vier Stunden, bis die Stadionshow mit DJ KitCutUp startet. Warum das Vorprogramm von Pink so hochwertig ist, steht an dieser Stelle.

14.11 Uhr: Der Zeitplan für heute sieht fünf wichtige Termine vor. Um 17 Uhr ist Einlass, gegen 18.10 Uhr beginnt DJ KitCutUp, um 18.45 Uhr stehen ClockClock auf der Stadionbühne, gegen 19.35 Uhr übernehmen dann The Script, um 21 Uhr schließlich ist Zeit für Pink.

14.03 Uhr: Sie stehen schon am Stadion oder sind noch auf dem Weg dorthin? In unserer großen Pink-Konzertübersicht finden Sie alle Infos, die Sie für den Besuch heute benötigen.

14.00 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Pink-Ticker. Bevor der US-Superstar in exakt sieben Stunden auf der Bühne steht, wollen wir Sie einstimmen mit Stimmungen vom Tage, wir haben unsere Reporter heute am und im Stadion.

