Künstler werben mit Straßenmusik für Wolters-Applaus-Garten

Braunschweig. Am 29. April musizieren diverse regionale Größen in der Braunschweiger City. Was hat es damit auf sich?

So viel Musiker-Prominenz kann man selten auf der Straße erleben. Am Samstag ab 11 Uhr spielen in der Braunschweiger City lauter regionale Größen auf: Staatsorchester-Konzertmeister und Teufelsgeiger Josef Ziga etwa, Musical-Darstellerin und Chanteuse Maike Jacobs, die rustikale Liedermacher-Combo Braunschweig Pension, der singende Satiriker Thorsten Stelzner und die feurigen Gitarreros von Sueno Del Sol.

Nicht zu vergessen Singer-/Songwriter Martin Kroner, der die Idee zu der Aktion hatte. Der Braunschweiger startete mit Straßenmusik, bevor er auf Konzertbühnen wechselte. Seit einigen Jahren bastelt er in Berlin an seiner Karriere, erprobt die Zugkraft seiner Lieder aber immer wieder mal auf Augenhöhe in Fußgängerzonen.

Erlös für Wiederaufforstung im Harz

Am 29. Juni ist Kroner mit seinem Trio im Wolters-Applaus-Garten zu Gast. Veranstalter Paul Kunze schlug er vor, vorher auf der Straße für die Show zu trommeln. Die oben genannten Künstlerinnen und Künstler fanden die Idee prima. Alle gestalten ab Juni Programme im Applaus-Garten und ziehen am Samstag mit. Den Hut wollen sie auch rumgehen lassen – allerdings nicht für sich, sondern zugunsten unseres Projekts „Zeitungswald“: Im Harzer Forstrevier Radauberg wird dank Spenden ein Mischwald aufgeforstet – 36.751 Bäume sind bereits finanziert.

Der Wolters-Garten öffnet am 1. Juni mit Sweety Glitter. Die Show ist ausverkauft. „Restkarten gibt es noch für das Abschlusskonzert, ebenfalls mit Sweety Glitter am 5. Juli“, sagt Paul Kunze von den Applaus-Kulturproduktionen. Bereits aus- oder fast ausverkauft seien zudem „Louie at the Movies“, „Best of Queen“ und Heinz Rudolf Kunze.

Das Programm ist im Vergleich zum Vorjahr, als es bis in den September lief, deutlich abgespeckt. „Die Sommerferien sind einfach schwierig. Und danach ballen sich dieses Jahr die Angebote in Braunschweig“, sagt Paul Kunze. Er setzt in diesem Frühsommer vor allem auf regionale Künstler mit neuen Programmen, die im Applaus-Garten Premiere feiern – wie Kroner, Maike Jacobs, Josef Ziga und Co.

