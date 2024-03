Welcher ist der bequemste Sitz? Darüber dürfen Hannovers Fahrgäste abstimmen. Der Gewinnersitz wird in den neuen Stadtbahnen eingebaut.

Jo, ich bin dabei! Habe ernsthaftes empirisches Interesse, meinen Popo unter Berücksichtigung des Fühlsinnes zu platzieren, hin- und herzurutschen und in aller Ruhe abzuwägen, was wohl am bequemsten für meinen Allerwertesten sein möge. Meine Meinung ist wichtig – und die von Tausenden von Fahrgästen ebenfalls. So heißt es zumindest. Die Hannoverschen Verkehrsbetriebe wollen herausfinden, welcher Sitz für ihre neue Stadtbahn der bequemste ist – und startet eine Mitmach-Aktion. In der sogenannten Winterbahn (beklebt mit winterlichen Motiven) sind an zwei Stellen je drei Probesitze montiert. Zur Auswahl stehen drei Hartschalensitze, die sich laut Verkehrsbetriebe in der engeren Auswahl befinden. Sogar eine Marktforschungsstudie wurde nach eigener Aussage im Vorfeld durchgeführt, um die Bequemlichkeits-Wünsche der Fahrgäste zu ermitteln. Wer Platz genommen, getestet und sich für einen Sitz entschieden hat, kann bis zu fünf Sterne vergeben und seine Bewertung per Smartphone übermitteln oder sich an einen Mitarbeitenden wenden. Nun muss ich mich sputen, dass ich die Bahn auch erwische – die Aktion läuft seit dem 6. März für rund zwei Wochen.

