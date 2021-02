Kleiner Ärger zwischendurch

Susanne Jasper gerät im Inzidenzfahrstuhl in den Keller des Zorns

Die Welt am Abgrund hat Pause, weil ich mich frage, warum meine Mitbewohner immer zielsicher die noch geschlossene Packung Frischkäse aufreißen.

Manchmal kannst du im Inzidenzfahrstuhl zwischen Stufe 35 und 50 in Turbulenzen geraten, weil du gar nicht mehr weißt, ob du dich mehr über die Verschwörungstheoretiker oder die Impfstoffmäkler echauffieren sollst. Oder ob du alles Haareraufen bleiben lässt, weil die Welt eh im Eimer ist. Wenn ich also in den Keller des Zorns durchzurauschen drohe, öffne ich den Kühlschrank, kühle runter und finde verlässlich ausreichend solides Futter für den kleinen, völlig unerheblichen Ärger für zwischendurch.

