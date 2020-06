Leider nur virtuell

Für mich gehört seit Jahrzehnten zu einem gelungenen Pfingstwochenende der Besuch einer Mühle im Landkreis Wolfenbüttel, wo es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Aber in diesem Jahr musste der Mühlentag leider ausfallen. Als „Ersatz“ hörte ich zufällig einen Beitrag im Radio über die Mühle in Abbenrode. Und im Internet gab es einen virtuellen Mühlentag, an dem sich zum Beispiel die Wassermühle in Erkerode mit einem Filmbeitrag beteiligte. Bei der Teilnahme an diesem virtuellen Mühlentag ging es mir mittags wahrscheinlich wie den anderen 48 Teilnehmern zu diesem Zeitpunkt: Wir haben zwar viele Infos und Bilder erhalten, aber wir vermissten die Mühlenfeste.

