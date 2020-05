Die erste Currywurst

Zu einem Freibadbesuch gehörte in meiner Kindheit und Jugend stets auch eine leckere Currywurst, eine knusprige Pommes rot-weiß oder zumindest eine Tüte Waffelbruch, denn das Schwimmen im Freibad erzeugte bei mir stets großen Hunger. Am Montag öffneten im Landkreis Wolfenbüttel trotz Corona die ersten drei Bäder in Hornburg, Dettum und Fümmelse. Einige Mutige stürzten sich gleich ins kühle Nass, das aber selbst dem Schwimmmeister in Dettum, der nach eigenen Angaben sonst immer zu Saisonbeginn als Erster ins Becken springt, zu kühl war. Ich hatte dafür Verständnis. Dafür genossen wir während des Gespräches über die Freibad-öffnung die vom Kioskbetreiber Sherif Ali kredenzte erste Currywurst in der neuen Saison, die wie in alten Tagen mundete.

