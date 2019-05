Die Wellen der Donau

Unsere oberfränkische Freundin hat sich in den Urlaub verabschiedet. Es geht auf Fahrradtour entlang der Donau. Leider sieht es nach Regen aus. Nach viel Regen. Was die Spaßvögel im Freundeskreis verleitete zu behaupten, sie schlage Donauwellen. Das geschah natürlich in Anspielung auf die...