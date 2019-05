Schnelle Nummer

Sternchen Hundert Raute. Als Handys noch sichtbare Antennen hatten, Displays so klein wie Post-its waren und an Whatsapp-Nachrichten in Romanlänge noch nicht zu denken war, da war diese Zeichenfolge, eingetippt auf der knarzenden Handytastatur, für mich überlebenswichtig: *100#. Denn damit konnte...