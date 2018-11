Nasszelle des Glücks

Machen wir uns nichts vor: Im Badezimmer tut eine Generalüberholung not. Der zur Begutachtung gerufene Sanitärinstallateur bringt einen Katalog mit. Ach was, Katalog! Es ist eine Keramik-Bibel, ein Brevier für den duschenden Lebenskünstler. Was sag ich? Liebeskünstler! Sie glauben nicht, wie...