Melone auf dem Kopf

Manchmal braucht frau einfach etwas Frisches und Fruchtiges. Etwas Wassermeloniges zum Beispiel. Aber nicht für den Gaumen, sondern für den Schopf. So soll in diesem Sommer eine Haarfarbe angesagt sein, die sich „Watermelon Colour“, also Wassermelonen-Farbe, nennt. Es handelt sich um einen Farbton...