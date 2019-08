Werner Breuer stellt im Rathaus Lehre aus

Im Rathaus Lehre werden ab Donnerstag, 8. August, mythologische Holzskulpturen des Rostocker Künstlers Werner Breuer zu sehen sein. Die Eröffnung der Ausstellung findet um 17 Uhr auf der Empore des Rathauses statt.

Laut Mitteilung stellt Werner Breuer seine Skulpturen aus alten Holzbalken vom Abbruch oder aus angefaultem Holz aus den Wäldern der Umgebung in seinem Atelier her. 18 dieser mythologischen Skulpturen werden in der Ausstellung zu sehen sein. Jede Figur erzähle eine eigene Geschichte. Über diese werde in der Ausstellung ausführlich berichtet, so die Einladung.

Angefangen hatte der Künstler in den 1990er Jahren mit Rohrskulpturen, die aus Stahl gefertigt wurden. In dieser Zeit sind 25 Skulpturen entstanden. Die meisten dieser metallischen Kunstwerke sind auf verschiedenen Grundstücken fest verankert.

Nach dieser Schaffensphase folgten einige Jahre, in denen er gemeinsam mit seiner Frau Marga Breuer künstlerisch arbeitete. Während dieser Zusammenarbeit entstanden etwa 50 Bilder in der Technik der Seidenmalerei und Acryl. Es folgte eine Periode mit Kleinkunstwerken aus Ton zu verschiedenen Themen.

Aktuell arbeitet Breuer an den mythologischen Holzskulpturen. Eine Auswahl davon wird in der Ausstellung zu sehen sein. Die Veranstalter laden herzlich zu der Eröffnung ein. Die Exponate können danach noch bis zum Freitag, 30. August, während der regulären Öffnungszeiten auf den Gängen des Rathauses in Lehre, Marktstraße 10, besichtigt werden.