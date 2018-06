Neue Regelung soll den Verkehr entlasten

Die Verkehrssituation in der Neuen Reihe ist ein Dauerthema im Ortsrat: Nun könnte endlich Bewegung ist die Sache kommen. Christian Sue vom Ordnungsamt der Gemeinde stellte in der jüngsten Sitzung am Donnerstag eine Möglichkeit vor, wie der Verkehr sowohl in der Neuen Reihe als auch im Rosinenweg künftig entlastet werden könnte – der Vorschlag stieß bei Anwohnern wie auch bei Politikern auf offene Ohren.

Seit den kürzlich beendeten Bauarbeiten am Rosinenweg sei die Fahrbahnbreite zu schmal für Gegenverkehr, so Sue: Das betreffe vor allem die Einmündung im Bereich der Campenstraße. „Wenn sich zwei Fahrzeuge entgegen kommen, weicht das eine oft auf den Gehweg aus – was zu einer Gefahr für Fußgänger führt“, so Sue. Die Verwaltung plane daher, die Verkehrsführung anzupassen. Künftig soll der Rosinenweg nur noch von der Eitelbrotstraße befahrbar sein; im Bereich der Campenstraße werde dafür ein Verkehrsschild „Einfahrt verboten“ aufgestellt, so Sue.

„Für die Einrichtung einer Einbahnstraße sehen wir aber keinen Anlass“, verdeutlichte Sue auf Nachfrage mehrerer Ortsratsmitglieder. Das würde bedeuten, dass Fahrzeuge, die von der Eitelbrotstraße in den Rosinenweg einfahren, wenden und wieder auf die Eitelbrotstraße ausfahren dürften. „Diese Variante hätte am wenigsten Auswirkungen auf den Verkehr“, so Sue. Das sei zum Beispiel auch für die KVG wichtig, deren Busse über den Rosinenweg fahren.

Neben einer Entlastung des Verkehrs im Rosinenweg, so Sue, würde die neue Verkehrsregelung auch zu einer besseren Verkehrssituation in der Neuen Reihe führen. Dort war zuvor geprüft worden, ob verschwenktes Parken zu einer Besserung führen könnte – das würde bedeuten, dass Autos auf bestimmten Abschnitten nur links oder nur rechts der Fahrbahn parken dürften. „Das hätte aber mehr Nach- als Vorteile“, so Sue.

Olaf Ehlers (SPD) lobte den Vorschlag der Verwaltung: „Vor allem im Schichtverkehr würde das zu einer Entlastung in der Neuen Reihe führen“, so Ehlers, „oft genug weichen Autofahrer bei einer roten Ampel auf der Berliner Straße auf die Nebenstraßen aus.“ Auch bei der CDU fand der Vorschlag Zuspruch. Andreas Schneider-Adamek sagte, man solle zunächst abwarten, welche Auswirkungen die neue Verkehrsregelung am Rosinenweg auch auf die Neue Reihe habe, bevor weitere Maßnahmen in Angriff genommen werden könnten. Ommo Ommen (UWG) betonte, dass das „Einfahrt verboten“-Schild nicht für Fahrräder gelten solle; man müsse außerdem darauf achten, dass die Verkehrsregelung nicht zu einer Mehrbelastung einer Ausweichstrecke, etwa über den Forstkamp, führe. Hartwig Möllenberg (FDP) regte an, schon auf der Berliner Straße auf die neue Verkehrsregelung hinzuweisen sowie für Besucher der Schule und des Sportplatzes einen Wegweiser aufzustellen.

Vor einer möglichen Umsetzung muss die Maßnahme noch mit Polizei, Landkreis, Anwohnern und örtlichen Betrieben abgestimmt werden, so Sue.