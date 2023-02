„Blau-Gelb“ Königslutter plant Jubiläumskonzert

In seinem Rechenschaftsbericht wies Vorsitzender Volker Rettig bei der Jahresversammlung des Blasorchesters „Blau-Gelb“ nach einem Rückblick auf die auch für den Verein schwierige Pandemiezeit unter anderem auf den nächsten Musiksommerabend am 9. Juni in der „Alten Wassermühle“ hin. Auch sei aus Anlass des 60-jährigen Vereinsbestehens ein Jubiläumskonzert im Herbst in Planung.

Vorstand wurde im Amt bestätigt

Im geschäftsführenden Vorstand wurden Vorsitzender Rettig, zweite Vorsitzende Bettina Haufe und der Kassenwart, Bernd Warnecke, im Amt bestätigt. Für Schriftführerin Patricia von Berg wurde Sandra Rauschke neu gewählt. Die Beisitzerinnen im erweiterten Vorstand, Ute Rettig, Angela Matthias und Stephanie Winter, wurden wiedergewählt, ebenso die Notenwartin, Bettina Schoppen. Wolfgang Böttcher wurde Nachfolger des Instrumentenwartes Jörg Schlesiger. Als Kassenprüfer wurden Bernhard Mozdzonek, Reinhold Britten und Andreas Dietrich gewählt.

Geehrt wurden für treue Mitgliedschaft im Blasorchester Waltraud Hiege, Silvia Mohr Verwiebe, Justin-Stefan Wilk, Axel Müller und Lena Scheunemann (je 10), Joachim Pladwig, Bettina Schoppen, Rita Flachsmeier und Andreas Niemann (je 20), Wolfgang Böttcher, Andreas Kniep, Linda Diekmann, Ingeborg Schön und Lisa Diekmann (je 25), Claus-Helmuth Albrecht und Horst Meschke (je 30), Thomas Warnecke, Andreas Rudert, Ilse Jahns, Carsten Jähn, Dieter Ganguin und Thomas Ulrich (je 40).

