Frellstedter Knüppeldamm hat einen hohen geschichtlichen Wert

Ende August soll die Landesstraße 626 in Frellstedt wieder für den Verkehr freigegeben werden. So geht es aus einer Pressemitteilung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hervor. Damit verzögert sich das Ende der Bauarbeiten um zwei Monate, denn eigentlich hätte die Straße...