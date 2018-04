Beratung über neue Spielgeräte in Räbke

Räbke Der Rat der Gemeinde Räbke tagt am Dienstag, 24. April, 19 Uhr, im Jugend- und Gästehaus. Themen sind die Reparatur der Zufahrt „Am Spannberge“, die Verlängerung des Parkstreifens am Jugend- und Gästehaus, die Erneuerung der Spielgeräte am Jugend- und Gästehaus sowie die Dachreparatur auf dem alten...